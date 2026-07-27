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Shelly Group erwirbt verbleibenden Anteil von 24 % an ihrer slowenischen Tochtergesellschaft Shelly Tech (vormals GOAP d.o.o.)



27.07.2026 / 16:00 CET/CEST

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Shelly Group erwirbt verbleibenden Anteil von 24 % an ihrer slowenischen Tochtergesellschaft Shelly Tech (vormals GOAP d.o.o.)



Sofia / München, 27. Juli 2026 - Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat eine Call-Option ausgeübt zum Erwerb des verbleibenden Anteils von 24 % am Grundkapital ihrer slowenischen IoT-Tochtergesellschaft Shelly Tech (vormals firmierend als GOAP Racunalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica) (die "Zielgesellschaft"). Die Ausübung der Call-Option stellt die letzte Phase der Übernahme der Zielgesellschaft auf Grundlage einer Optionsvereinbarung dar, die zwischen Shelly und den Gesellschaftern der Zielgesellschaft geschlossen und im Januar 2023 bekannt gegeben wurde. Der Gesamtkaufpreis für den 24%-Anteil unter der ausgeübten Call-Option beträgt gemäß Berechnungen in Übereinstimmung mit der Optionsvereinbarung EUR 948.939,02. Die Übertragung der Anteile unterliegt weiteren Verfahren, deren Abschluss in den kommenden Wochen erwartet wird. Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt. Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG ) notiert und in den SDAX einbezogen.



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