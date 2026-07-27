LTM, Business Creativity-Partner für die weltweit größten Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Cognition bekannt, dem KI-Labor hinter dem Software Engineering-Agenten Devin. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat LTM Devin, den autonomen KI-Ingenieur von Cognition, in BlueVerse TM RightLogic integriert.

LTM BlueVerse RightLogic ist ein Framework für die Bewertung von Cybersicherheit und die Absicherung von Risiken, das Unternehmen dabei unterstützt, Cyberrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu beheben, während sie die Einführung von KI beschleunigen. Gemeinsam werden die Unternehmen den Schwerpunkt auf den Finanzdienstleistungssektor legen, in dem sich Devin besonders bewährt hat und LTM umfassende Branchenexpertise einbringt.

Mit der beschleunigten Einführung von KI stehen viele Finanzinstitute vor einer wachsenden Lücke zwischen Innovation und der Transparenz von Cyberrisiken. BlueVerse RightLogic schließt diese Lücke, indem es Schwachstellen in Bankinfrastrukturen, Anwendungen, KI-Systemen, Softwarelieferketten und Governance autonom identifiziert, priorisiert und behebt darunter auch Schwachstellen, die für Angriffe auf Handelsinfrastrukturen der Kapitalmärkte, Kartennetzwerke und Zahlungsabwicklungssysteme ausgenutzt werden können.

BlueVerse RightLogic übernimmt Erkenntnisse aus den bereits von Unternehmen eingesetzten Scannern, priorisiert sie anhand ihrer Geschäftskritikalität und regulatorischen Risiken und leitet Korrekturen mit hoher Zuverlässigkeit zur durchgängigen Behebung an Devin weiter, während LTM-Ingenieure die verbleibenden komplexen Fälle übernehmen. Jede Korrektur wird vor der Zusammenführung von einer Fachkraft geprüft, und jeder Auftrag fließt in die Behebungs-Playbooks von LTM ein, sodass mit der Zeit ein größerer Teil der Arbeit autonom ausgeführt wird. Der Dienst soll die Abdeckung des Bestands offener Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) von etwa 60 Prozent auf 80 Prozent erhöhen. Diese von LTM und Cognition gemeinsam unterstützte Verbesserung trägt dazu bei, dass geschäftskritische Finanzdienstleistungen ohne Unterbrechung verfügbar und vor ausgeklügelten gezielten Angriffen geschützt bleiben.

Im Rahmen dieser Partnerschaft bringen LTM und Cognition fünf Angebote auf den Markt:

KI-Sicherheit und Schwachstellenbehebung : autonome, ergebnisorientierte Behebung von Sicherheits-Backlogs

: autonome, ergebnisorientierte Behebung von Sicherheits-Backlogs Beschleunigte Anwendungsmodernisierung : Reverse Engineering und Neuaufbau von Legacy-Systemen in großem Umfang

: Reverse Engineering und Neuaufbau von Legacy-Systemen in großem Umfang SDLC-Transformation und DevOps : Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus von der Anforderungsdefinition bis zur Bereitstellung

: Automatisierung des Softwareentwicklungszyklus von der Anforderungsdefinition bis zur Bereitstellung Konvergenz von Technologie und Geschäft : Verbindung umfassender Branchen- und Engineering-Expertise zur Beschleunigung der Anbieterkonsolidierung und Anwendungsrationalisierung

: Verbindung umfassender Branchen- und Engineering-Expertise zur Beschleunigung der Anbieterkonsolidierung und Anwendungsrationalisierung Datenbank- und ETL-Migration: Migration von Datenplattformen auf moderne Zielsysteme wie Databricks oder Snowflake

"Der Finanzdienstleistungssektor steht unter konstantem Druck, die Sicherheit zu stärken und zugleich die Einführung von KI zu beschleunigen. Mit BlueVerse RightLogic und Devin helfen wir Kunden, Schwachstellenrückstände abzubauen, die Behebung zu automatisieren und die Cyberresilienz im gesamten Finanzdienstleistungssektor zu verbessern. So können sie schneller innovieren, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen." Harsh Naidu, Chief Business Officer Banking and Financial Services, LTM.

Die Partnerschaft baut auf den bereits erzielten Fortschritten bei LTM auf. Viele LTM-Ingenieure wurden bereits im Umgang mit Devin geschult, und mehrere von ihnen haben praxisorientierte Workshops abgeschlossen. Kunden können daher vom ersten Tag an produktive LTM-Teams einsetzen, anstatt zunächst eine interne Einarbeitungsphase abwarten zu müssen.

"Sicherheit ist zu einem Mengenproblem geworden, das sich durch die bloße Aufstockung menschlicher Teams nicht bewältigen lässt. Devin ermöglicht es Sicherheitsteams, Probleme nicht nur zu melden, sondern auch zu beheben. LTM bringt die erforderlichen Kenntnisse und Kundenbeziehungen mit, um dieses Ergebnis im Unternehmensmaßstab zu erzielen." Gardner Johnson, Global Head of Partnerships, Cognition.

Die Einführung von BlueVerse RightLogic ist der erste Meilenstein einer wachsenden Partnerschaft zwischen LTM und Cognition, die im kommenden Jahr auf weitere Geschäftsbereiche von LTM und neue Branchen ausgeweitet werden soll. Unternehmen, die Devin gemeinsam mit LTM in großem Maßstab einsetzen möchten, finden hier weitere Informationen.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein weltweit tätiger Technologiedienstleister mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Business Creativity-Partner der weltweit größten Konzerne. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Fachexpertise einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und KI für Unternehmen. Damit ermöglichen wir neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsmodelle und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Beschäftigten in 40 Ländern und unserem weltweiten Partnernetzwerk liefert LTM unseren Kunden messbare Ergebnisse und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern neu zu gestalten. Lesen Sie mehr auf LTM.com.

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