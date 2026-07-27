© Foto: Tim Mossholder - UnsplashDie Anteile von Rocket Lab, einem mit SpaceX konkurrierenden Unternehmen, sind am Montag gefragt. Ein neuer Großauftrag beflügelt die Fantasien der Anleger.Raumfahrtaktien verglühen nach SpaceX-Kursimplosion Neben Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten gehörten die Anteile von Raumfahrtunternehmen zu den in diesem Jahr heißesten und gleichzeitig erfolgreichsten Wetten - jedenfalls bis zum Börsengang von SpaceX. Seither geht es mit der Branche im Windschatten der Anteile des von Elon Musk geründeten Raumfahrtunternehmens steil bergab. Selbst die Aktie von Rocket Lab, dem zuvor bei Anlegerinnen und Anlegern vielleicht beliebtesten Wert aus der Branche, hat in den vergangenen Wochen mehr als …
Enthaltene Werte: US7731211089,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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