Die US-Börsen starten mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Sinkende Ölpreise sorgen für Erleichterung. In den kommenden Tagen stehen die Bilanzen der großen Tech-Konzerne sowie der Zinsentscheid der Fed im Mittelpunkt. Auf diese Aktien kommt es heute an.Die Wall Street schüttelt die jüngste Verunsicherung ab. Der Dow Jones notiert kurz nach Handelsbeginn mit einem Plus von 1,1 Prozent respektive 530 Zählern bei 52.530 Punkten. Der Nasdaq 100 erholt sich um 0,6 Prozent auf 28.300 Zähler. Auch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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