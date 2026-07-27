Der Sportwagenbauer Porsche hat den Sparkurs zum Wochenbeginn nochmals deutlich verschärft. Nach dem bereits angekündigten Abbau von 3.900 Stellen sollen in den kommenden Jahren weitere 5.000 Arbeitsplätze wegfallen, wie nun verkündet wurde. Hinzu kommen rund 500 Stellen bei Tochtergesellschaften. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.Die neuen Porsche-Pläne wurden am Montag auf einer Betriebsversammlung in Stuttgart von Unternehmensleitung und Betriebsrat vorgestellt. Betriebsbedingte Kündigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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