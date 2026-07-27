Ohmium International Inc., ein führender Hersteller von modernen und hocheffizienten modularen Protonenaustauschmembran-Elektrolyseuren (PEM), gab heute die Ernennung von Mark Griffin zum Chief Commercial Officer (CCO) bekannt. Griffin wird die Vertriebs- und Marketingorganisation von Ohmium leiten und das Umsatzwachstum, die Kundenakquise sowie den Ausbau eines globalen Ökosystems aus Projektentwicklern, Industrieunternehmen und strategischen Partnern vorantreiben. Mit seiner Ernennung gewinnt die kommerzielle Ausrichtung von Ohmium neuen Schwung, während sich grüner Wasserstoff zunehmend im industriellen Maßstab etabliert.

Griffin bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Energiesektor mit, darunter in den Bereichen Wasserstoff und erneuerbare Energien. Bei ScottishPower war er fünf Jahre lang für die Entwicklung des Wasserstoffmarktes und den Energievertrieb an Geschäftskunden verantwortlich. Dabei leitete er zwei Multi-Megawatt-Projekte für grünen Wasserstoff mit einem Gesamtvolumen von mehr als 220 Millionen GBP. Beide Projekte wurden staatlich gefördert und waren auf 15-jährige Dekarbonisierungs-Abnahmeverträge in der Glas- und Brennereiindustrie ausgelegt. Dabei wurde Erdgas durch Hochtemperaturwärme ersetzt und so eine langfristige Umsatzstabilität gesichert. Diese Projekte haben übertragbare Geschäftsmodelle für eine langfristige, hochwertige Wasserstoffversorgung schwer zu dekarbonisierender Branchen etabliert und Griffins Fachwissen in den Bereichen komplexe Energiewendestrategien, Risikomanagement und langfristige Kundenpartnerschaften vertieft.

Vor seiner Tätigkeit bei ScottishPower war Griffin mehr als ein Jahrzehnt bei BOC UK and Ireland beschäftigt. Dort entwickelte er ein Start-up für industrielle Brennstoffzellen zu einem stetigen Wachstumstreiber und erzielte über einen Zeitraum von sechs Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von 20 Prozent. Dies gelang ihm mit einer konsequenten Geschäftsstrategie: Er positionierte das Portfolio neu, unterzeichnete langfristige Lieferverträge und baute Vertriebspartnerschaften aus. Damit schuf er messbaren Mehrwert für Kunden und den gesamten Markt. Bei BOC betreute Griffin zudem ein Portfolio wichtiger nationaler Großkunden im Bereich sauberer Energielösungen. In beiden Funktionen entwickelte er eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Durchführung von CfD-Ausschreibungen ("Contracts for Difference"), durch die er in komplexen regulatorischen Umfeldern und auf internationalen Märkten Betriebszuschüsse in Höhe von mehreren Millionen GBP einwarb.

"In einer Zeit, in der Energiesicherheit und Resilienz von größter Bedeutung sind, bringt Mark genau das Fachwissen und den unternehmerischen Tatendrang mit, die Ohmium benötigt. Seine praktische Erfahrung bei der Umsetzung umfangreicher Wasserstoffprojekte, im Umgang mit komplexen globalen Märkten und beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen wird entscheidend sein, wenn wir den Einsatz beschleunigen und unsere Kundenbasis weltweit ausbauen", erklärt Dr. Markus Tacke, CEO bei Ohmium International.

"Jetzt bietet sich die Chance, dauerhafte, hochwertige Geschäftsbeziehungen im Bereich des grünen Wasserstoffs aufzubauen. Ohmium verfügt über die Technologie, die Projektpipeline und das Team, um dabei eine Vorreiterrolle einzunehmen. Ich freue mich darauf, für unsere Kunden einen spürbaren Mehrwert zu schaffen. Erfolgreiche Teams zeichnen sich durch Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Zusammenarbeit aus. Diese Werte haben mich während meiner gesamten beruflichen Laufbahn sowie in meinen 18 Jahren als Rugbyspieler und späterer Trainer geprägt. Ich werde sie vom ersten Tag an bei Ohmium einbringen", so Mark Griffin, CCO bei Ohmium International.

Mit einer globalen Projektpipeline für grünen Wasserstoff von über 2 GW auf drei Kontinenten ist Ohmium gut aufgestellt, um von der sich beschleunigenden Umstellung auf saubere Energie für die Industrie zu profitieren. Griffins Ernennung stärkt die kommerzielle Führungsrolle des Unternehmens, um diese Pipeline in langfristige Kundenpartnerschaften und dauerhaftes Marktwachstum zu überführen.

Über Ohmium

Ohmium konzipiert, fertigt und installiert modulare, skalierbare Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseure, die eine wettbewerbsfähige Erzeugung grünen Wasserstoffs ermöglichen. Die elektrochemische Produktpalette des Unternehmens unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele bei unterschiedlichen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält Produktionsstätten in Indien und Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 sammelte Ohmium in Rahmen einer Serie-C-Finanzierung, die von TPG Rise Climate angeführt wurde, 250 Millionen Dollar ein.

Erfahren Sie mehr unter https://www.ohmium.com/

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