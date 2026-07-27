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WKN: A2PMK5 | ISIN: AT000ADDIKO0 | Ticker-Symbol: ZYE1
Frankfurt
27.07.26 | 08:07
26,400 Euro
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Finanzdienstleistungen
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Sonstige
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ADDIKO BANK AG Chart 1 Jahr
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ADDIKO BANK AG 5-Tage-Chart
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26,00027,90017:06
Dow Jones News
27.07.2026 16:33 Uhr
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PTA-DD: Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Addiko Bank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/27.07.2026/16:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                      Herbert Juranek 
   2                   Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                                Vorsitzender des 
                                               Vorstandes (CEO) 
b)      Erstmeldung                                    
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                      Addiko Bank AG 
b)      LEI                                      529900UKZBMDBDZIXD62 
   4              Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments            Aktie 
        Kennung                                    AT000ADDIKO0 
b)      Art des Geschäfts                               Veräußerung 
c)      Preis(e)                                    Volumen 
        26,500                                     35.406 
d)      Aggregierter Preis                               Aggregiertes Volumen 
        938.259,00                                   35.406 
e)      Datum des Geschäfts                              27.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                               Außerhalb eines 
                                               Handelsplatzes 
   5               Zu veröffentlichende Erläuterung                    
        Verkauf/ Einlieferung in das öffentliche Übernahmeangebot der Raiffeisen Bank   
       International (RBI)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 88876940 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785160800082 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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