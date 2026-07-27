Mainz (ots) -Bitte korrigierten Programmtext beachten!!Samstag, 15. August 2026, 0.30 UhrBackstage - DoppelhaushälfteBlick hinter den GartenzaunFilm von Stephanie Paersch und Nadia NasserZwei Familien, zwei Realitäten - ein Set: Cast und Crew geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen der ZDFneo-Comedyserie "Doppelhaushälfte".Im Doppelhaus kollidieren Welten: Die zugezogene Familie Sawadi-Kröger und die alteingesessenen Knuppes sorgen auch in Staffel fünf für reichlich Zündstoff. "Backstage" zeigt, wie neue Folgen entstehen - mit überraschenden Einblicken in die Dreharbeiten.Die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller Maryam Zaree (Mari Sawadi), Benito Bause (Theo Kröger), Minh-Khai Phan-Thi (Tracy Knuppe) und Milan Peschel (Andi Knuppe) sowie das Team hinter der Kamera lüften so manches Geheimnis der "Doppelhaushälfte": Das Doppelhaus existiert tatsächlich - und die echten Bewohner des Knuppe-Hauses spielen sogar manchmal mit. Zudem klärt die Doku, wie "Mausi" und "Motte" zu ihren Kosenamen kamen und wie Stunt-Drehs koordiniert werden.Nach einem Jahr Pause kehrt das Ensemble mit spürbarer Vorfreude zurück - ein Wiedersehen, das sich für viele wie Heimkommen anfühlt. In nur drei Monaten intensiver Dreharbeiten in Brandenburg und Berlin entstehen zehn neue Folgen, die mit kreativer Vielfalt, wechselnden Genres und prominenten Gastauftritten überraschen. Ob actionreiche Westernparodie in Schwarz-Weiß mit Bela B Felsenheimer von den Ärzten, turbulente Begegnungen mit einem Soap-Star (Wayne Carpendale) oder eine Musicalfolge mit Gesang und Tanz: Die Bandbreite ist groß - und "fast jede Folge endet im Chaos", fasst Minh-Khai Phan-Thi treffend zusammen.Neben der Arbeit vor der Kamera zeigt "Backstage" auch die kreative Vielseitigkeit des Teams: Viele Darstellende schreiben an Drehbüchern mit, führen Regie oder komponieren Musik. "Wir schauspielern nicht nur, jeder bringt sich auf unterschiedliche Weise ein", so Benito Bause. Genauso steht das Team hinter der Kamera auch manchmal davor und spielt mit. Diese Leidenschaft und der besondere Teamgeist sind spürbar: "Es ist eine Set-Family", sagt Helena Yousefi, die die pubertierende Tochter Zoe Sawadi spielt. Action, Chaos und jede Menge Humor: Das ist "Doppelhaushälfte" und "Backstage" blickt hinter die Kulissen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6322357