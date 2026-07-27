Waymo-Taxis haben in den Straßen von Austin, Texas, schon eine Vielzahl von Strafzetteln ausgestellt bekommen. Dabei begehen die autonomen Fahrzeuge immer wieder dieselben Fehler. Schon 2025 hat sich gezeigt, dass Waymo-Taxis nicht gerade die besten darin sind, die Straßenverkehrsregeln einzuhalten. In San Francisco hatten die autonomen Fahrzeuge fast 600 Strafzettel in nur einem Jahr ausgestellt bekommen. Wie das Wall Street Journal berichtet, beschränkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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