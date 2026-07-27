Die Temperaturen steigen weltweit auf neue Rekordwerte und zwingen Arbeitgeber zum Handeln. Um gesundheitliche Risiken an heißen Tagen zu minimieren, rücken nun vermehrt unkonventionelle technologische Ansätze in den Fokus. Die japanischen Unternehmen SDRS und Trusco Nakayama haben gemeinsam eine neuartige Kühlkabine für Einzelpersonen auf den Markt gebracht. Wie das englischsprachige Nachrichtenportal Japan Today berichtet, soll das technische Gerät ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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