Der Markt straft die Aktie noch ab, während Mobilfunk, KI und Rechenzentren für neue Wachstumsimpulse sorgen könnten. Genau diese Diskrepanz könnte den Boden für ein überraschendes Comeback bereiten. Digitale Infrastruktur wird zum Engpass der nächsten Wachstumswelle: Der Datenverkehr steigt, Mobilfunknetze müssen dichter werden und KI-Anwendungen verlangen nach immer mehr Rechenleistung. Genau in diesem Umfeld könnte ein bislang abgestrafter Infrastrukturkonzern vor einem Comeback stehen. Die entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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