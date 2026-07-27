Während westliche ETF-Anleger bei Kursschwankungen vorsichtig agieren, nutzt China die jüngste Preiskorrektur am Edelmetallmarkt für massive antizyklische Käufe. Jüngste Handelsdaten zeigen eindrucksvoll, dass Chinas Goldimporte spürbar angesprungen sind, nachdem die internationalen Spotpreise von ihren Rekordständen korrigierten. Infolgedessen zeigt sich erneut, wie stark die physische Nachfrage aus Asien den globalen Goldpreis nach unten hin absichert. In der Welt der Edelmetalle unterscheidet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin