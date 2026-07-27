DJ PTA-NVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
7C Solarparken AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Bayreuth (pta000/27.07.2026/16:33 UTC+2) - Veröffentlichung
1. Emittent 7C Solarparken AG, An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 27.07.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 78.867.767 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
(Ende)
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Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London Handelsplätze:
[ source: https://www.pressetext.com/news/1785162780200 ]
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July 27, 2026 10:33 ET (14:33 GMT)