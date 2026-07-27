Verity Prepare revolutioniert die Vorbereitung der Kontenabstimmung und ermöglicht es Finanzteams, komplexe Arbeitsabläufe unter Wahrung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschlicher Kontrolle zu automatisieren

LOS ANGELES, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die "Agentic Financial Operations Platform" für die Finanzabteilung (CFO), hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Verity Prepare bekannt gegeben, einem bahnbrechenden Multi-Agent-KI-System, das kontrollierte Automatisierung in die manuellsten und zeitaufwendigsten Abschlussprozesse der Buchhaltung bringt. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Assistenten zur Textgenerierung koordiniert Verity Prepare ein spezialisiertes digitales Team, das Belege eigenständig analysiert, Transaktionen abgleicht, Abstimmungsdifferenzen identifiziert und prüfungsreife Abstimmungen erstellt. Durch die Kombination fortschrittlicher Multi-Agent-KI-Fähigkeiten mit transparenter Argumentation und menschlicher Aufsicht beschleunigt BlackLine den Finanzabschluss und gewährleistet gleichzeitig, dass die Buchhalter dank vollständiger Nachvollziehbarkeit stets die volle Kontrolle behalten.

Da Finanzunternehmen den Schritt von isolierten KI-Assistenten hin zum unternehmensweiten Einsatz von KI vollziehen, besteht die Herausforderung nicht mehr darin, ob KI Antworten generieren kann - sondern darin, ob sie Ergebnisse liefert, denen Führungskräfte im Finanzbereich so sehr vertrauen, dass diese in die Finanzunterlagen aufgenommen werden können. Nach einem erfolgreichen Early-Adopter-Programm ist Verity Prepare nun verfügbar. Damit können Unternehmen KI sicher in einen der anspruchsvollsten Arbeitsabläufe im Rechnungswesen skalieren und gleichzeitig die für die Unternehmensfinanzen erforderlichen Standards hinsichtlich Governance, Transparenz und Kontrolle gewährleisten.

Neugestaltung von Kontoabstimmungen

Die Erstellung von Kontoabstimmungen umfasst weit mehr als nur das Sammeln von Belegen. Buchhalter müssen Daten aus verschiedenen Systemen, strukturierte und unstrukturierte Finanzunterlagen auswerten, Unstimmigkeiten untersuchen, geeignete Abstimmposten ermitteln, die zugrunde liegenden Gründe dokumentieren und Arbeitsergebnisse erstellen, die den Anforderungen der internen Kontrollen und der externen Wirtschaftsprüfung genügen. Diese Kombination aus finanzwirtschaftlicher Argumentation, Dokumentation und Einhaltung von Vorschriften hat die Erstellung von Abstimmungsberichten zu einem der am schwierigsten zu automatisierenden Prozesse im Rechnungswesen gemacht.

Verity Prepare löst diese Herausforderung, indem es fragmentierte Aufgaben durch einen vollständig koordinierten KI-Workflow ersetzt. Anstatt auf einzelne Tools zurückzugreifen, arbeiten mehrere spezialisierte KI-Agenten zusammen, um den gesamten Vorbereitungsprozess durchzuführen. Sie erfassen Belege eigenständig, identifizieren Abweichungen, verfassen klare Erläuterungen zu diesen Abweichungen und stellen ein umfassendes, prüfungsfähiges Abstimmungsdossier zur Freigabe durch einen Mitarbeiter zusammen.

Durch die Automatisierung des gesamten Vorbereitungsablaufs - und nicht nur einzelner Aufgaben - reduziert Verity Prepare den manuellen Arbeitsaufwand erheblich. Diese Umstellung ermöglicht es den Buchhaltungsteams, den Abschluss zu beschleunigen, sodass sich die Finanzfachkräfte auf wertschöpfendere Analysen, das Ausnahmemanagement und die Gewährleistung der Integrität der Finanzunterlagen konzentrieren können.

Entwickelt gemäß den Standards der Finanzbranche

Die Unternehmensbuchhaltung stellt höhere Anforderungen an die KI als nur Geschwindigkeit. Jede durch künstliche Intelligenz generierte Transaktion muss transparent, nachvollziehbar, rückverfolgbar und reguliert sein, bevor sie in die Finanzunterlagen aufgenommen wird.

Verity Prepare wurde speziell für die Governance-Anforderungen im Unternehmensfinanzwesen entwickelt, einschließlich der Anforderungen von Anwendern, Führungskräften, Wirtschaftsprüfern, Prüfungsausschüssen und Aufsichtsbehörden. Jede KI-generierte Empfehlung enthält eine transparente Begründung, eine Konfidenzbewertung sowie einen lückenlosen Prüfpfad, sodass Finanzteams nachvollziehen können, wie die Schlussfolgerungen zustande gekommen sind, bevor sie ein Ergebnis genehmigen. Das menschliche Urteilsvermögen bleibt die letzte Instanz und stellt sicher, dass KI die fachliche Kompetenz ergänzt, anstatt sie zu ersetzen.

"Finanzunternehmen suchen keine KI, die lediglich weitere Aufgaben automatisiert - sie suchen eine KI, der sie ihre wichtigsten Finanzprozesse anvertrauen können", so Owen Ryan, CEO von BlackLine. "Vertrauen entsteht nicht allein durch Autonomie. Sie beruht auf Transparenz, guter Unternehmensführung und der Aufrechterhaltung einer soliden menschlichen Kontrolle. Verity Prepare gibt Finanzteams die Sicherheit, KI in einem der komplexesten Prozesse der Buchhaltung einzusetzen, während die Fachkräfte dabei stets die volle Kontrolle behalten."

Frühzeitige Wirkung für Kunden erzielen

Unternehmen erzielen mit Verity Prepare bereits messbare Ergebnisse. Als Beleg dafür, wie regulierte KI den Finanzabschluss grundlegend verändert, konnten Frühanwender eine Reduzierung der manuellen Vorbereitungszeit für Abstimmungsprozesse um bis zu 92 % erzielen, was erhebliche Effizienzsteigerungen im gesamten Ablauf verdeutlicht.

"Mit der Verity-KI von BlackLine haben wir den Weg vom Konzept bis hin zu konkreten Anwendungsfällen in der Praxis zurückgelegt. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Arbeitswelt mitzugestalten", sagt Chris Giambra, Corporate Accounting bei Delaware North.

Weiterentwicklung agentenbasierter Finanzgeschäfte

Verity Prepare stellt einen weiteren Meilenstein in der Vision von BlackLine für die Weiterentwicklung agentenbasierter Finanzgeschäfte dar, bei der speziell entwickelte KI-Funktionen die Arbeitsabläufe im gesamten CFO-Bereich im Rahmen eines einheitlichen Governance-Modells koordinieren. Anstatt isolierte KI-Assistenten einzusetzen, ermöglicht BlackLine es Unternehmen, spezialisierte KI-Lösungen im gesamten Finanzbereich zu koordinieren, sodass komplexe Prozesse intelligent ausgeführt werden können, während gleichzeitig eine Kontrolle auf Unternehmensebene gewährleistet bleibt.

Verity Prepare treibt den agentenbasierten Abschluss voran - und verwandelt den Monatsabschluss von einer Abfolge manueller, unzusammenhängender Tätigkeiten in einen kontinuierlich koordinierten Finanzprozess, bei dem KI die Aufgaben vorbereitet, abgleicht, analysiert und ausführt, während Finanzfachleute die Aufsicht, die Beurteilung und die Verantwortlichkeit übernehmen, die zur Wahrung der Integrität der Finanzunterlagen erforderlich sind.

Erfahren Sie mehr über Verity Prepare unter blackline.com/products/verity-ai/ .

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) ist die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter der Finanzwelt: eine Zukunft, in der die Finanzwelt das Zeitalter der Handlungsfähigkeit vorantreibt, in dem Intelligenz, Integrität und Vertrauen gemeinsam an Bedeutung gewinnen. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform, die auf Studio360 und Verity AI basiert, ist die Plattform, mit der die Finanzabteilung (CFO) KI in den Bereichen "Record-to-Report", "Invoice-to-Cash" sowie in all jenen Prozessen einsetzt, für die die Finanzabteilung die Kontrolle trägt und in denen Integrität in jedem Schritt unerlässlich ist.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbindung künstlicher Intelligenz und die Schaffung von Vertrauen bei jedem einzelnen Schritt führt BlackLine den Finanz- und Rechnungswesenbereich über die reine Berichterstattung hinaus hin zur Steuerung des Geschäftsbetriebs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Sicherheitsmaßnahmen von Weltklasse arbeiten fast 4.300 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.