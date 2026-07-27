Die Porsche-Aktie steht erneut vor einer schwierigen Entscheidung. Wie heute bekannt wurde, will der Sportwagenhersteller bis 2035 weitere 5.000 Stellen abbauen. Gleichzeitig trifft der Kurs im Tageschart auf den Schnittpunkt aus fallender Abwärtstrendlinie und kurzfristiger Aufwärtstrendlinie. Kippt diese Konstruktion, könnte eine neue Korrekturwelle bevorstehen. Mein Kollege Alexander Hirschler hatte in der Vorwoche noch die verbesserten Halbjahreszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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