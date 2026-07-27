Ein kanadischer Politiker liest mitten in einer Parlamentsrede offenbar die Antwort eines KI-Chatbots vor - und bemerkt den Fehler nicht. Ein Video des Fauxpas ist jetzt auf Reddit zu sehen. Der kanadische Abgeordnete Bill Oliver las während einer Rede scheinbar nicht nur die Rede selbst vor. Er sagte außerdem Folgendes: "Hier ist eine natürlichere, flüssigere Version dieses Abschnitts, die sich eher wie eine parlamentarische Rede liest anstatt wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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