Gewerbliche Versicherungen spielen für Maklerinnen und Makler eine immer größere Rolle. Das zeigt das Vermittlerbarometer des Vermittlerverbands AfW. Die Kehrseite der Medaille allerdings: Das bringt auch einen wachsenden Aufwand mit sich. Das Geschäft mit gewerblichen Versicherungen gewinnt für Maklerinnen und Makler an Bedeutung, sowohl umsatzseitig als auch beim Ertrag aus Servicevereinbarungen. Das zeigen die Ergebnisse des 18. Vermittlerbarometers des AfW Bundesverband Finanzdienstleitung (AfW). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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