Bitcoin Prognose nach 465 Millionen Dollar Abflüssen aus den Spot-ETFs

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Die Bitcoin Prognose entscheidet sich in dieser Woche an einer einzigen Marke. BTC notiert am Sonntag bei rund 64.366 Dollar und bewegt sich in einem Korridor von wenigen hundert Dollar. Am Samstag rutschte der Kurs kurz unter 64.000 Dollar und löste Liquidationen von 87 Millionen Dollar aus. Institutionelle Anleger zogen an zwei Tagen mehr als 465 Millionen Dollar aus den Spot-ETFs ab. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 4,71 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2025. Hält die Unterstützung bei 64.253 Dollar oder kippt der Markt in Richtung 62.000 Dollar?

Bitcoin Prognose zwischen 64.253 Dollar und dem Ausbruch nach oben

Für die Bitcoin Prognose zählt derzeit ein ungewöhnlich schmales Kursband. Laut InteractiveCrypto lag der Kurs am Sonntagmorgen bei 64.366 Dollar, knapp über der Unterstützung von 64.253 Dollar und dicht unter dem Widerstand bei 64.409 Dollar. Der Relative-Stärke-Index von 50,76 zeigt eine Pattsituation. Der 20-Tage-Durchschnitt bei 64.217 Dollar stützt von unten, während der 200-Tage-Durchschnitt bei 72.388 Dollar die Hürde für eine echte Trendwende markiert.

Der Druck auf die Bitcoin Prognose kommt von der institutionellen Seite. Aus den amerikanischen Spot-ETFs flossen am Freitag 225,18 Millionen Dollar ab, am Samstag kamen weitere 240 Millionen Dollar hinzu. Damit endete eine Serie von sieben Handelstagen mit Zuflüssen, und allein der Fonds IBIT von BlackRock stand für 202,5 Millionen Dollar dieser Rücknahmen, wie Bitcoin.com News berichtet. Gestiegene Ölpreise haben die Inflationssorgen neu belebt, und die Chance auf eine Verabschiedung des CLARITY Act fiel am Samstag auf 35 Prozent.

Für die Bitcoin Prognose ergeben sich daraus zwei Wege. Ein Tagesschluss über 64.409 Dollar öffnet den Weg zu den jüngsten Hochs um 65.700 Dollar, ein Bruch von 64.253 Dollar führt in die Zone zwischen 62.000 und 63.000 Dollar. Selbst der optimistische Fall bringt wenige Prozent in einem Markt mit 1,3 Billionen Dollar Bewertung. Genau deshalb schauen immer mehr Anleger über die Bitcoin Prognose hinaus.

Was die Bitcoin Prognose nicht liefert und warum Pepeto jetzt Kapital anzieht

Wenige Prozent auf einen 1,3 Billionen Dollar schweren Markt sind das eine, ein Einstieg vor der Erstnotiz das andere. Der Vorverkauf von Pepeto nähert sich seiner Schlussphase, und die Notierung an Binance steht kurz bevor. Wallets handeln jetzt schnell, weil dieser Preis danach verschwinden dürfte. Wer wartet, kauft später am offenen Markt das, was heute noch zum Vorverkaufspreis zu haben ist. Der Abstand zwischen beiden Zeitpunkten wächst mit jedem Tag.

Hinter dem Token läuft eine fertige Handelsplattform. PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab und gibt Haltern kostenfreien Zugang zum Markt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen den Netzwerken ebenfalls ohne Kosten, sodass Kapital vollständig erhalten bleibt statt bei jedem Transfer zu schrumpfen. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar je Token bei einer Gesamtmenge von 420 Billionen Stück. Dieser Preis endet mit der Notierung, und jeder Tag bringt diesen Schnitt näher.

Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar von Haltern eingesammelt, die den Werdegang des Entwicklers geprüft haben. Der Prüfdienst SolidProof hat sämtliche Verträge der Plattform vollständig kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt für Käufer geöffnet wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Strategie für die Notierung aus eigener Erfahrung begleitet. Der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Coins brachte dieselbe Menge von 420 Billionen Token ohne jedes Produkt auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar.

Analysten verweisen bei Pepeto auf ein Potenzial von bis zu 300x, und wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, könnte genau diese Spanne mitnehmen. Mit dem Eintritt in die letzte Stufe bauen Halter ihre Positionen aus, bevor die Notierung den Einstieg neu setzt. Geprüfte Verträge, wachsende Wallet-Zahlen und eine erfahrene Führung erklären, warum das Kapital jetzt fließt und nicht nach der Notierung.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Die Bitcoin Prognose gewinnt an Boden, doch BTC kann sich von 64.366 Dollar aus im besten Fall etwa verdoppeln. Das Rekordhoch von 126.198 Dollar liegt rund 96 Prozent darüber. Frühe BTC-Käufer machten aus 500 Dollar Millionen, weil sie vor der Masse kauften. Derselbe Entwickler steht hinter diesem Vorverkauf, und die Notierung verwandelt Einstiegspreise in Marktpreise. Ein heutiger Einstieg könnte ein Vielfaches erreichen, das die Bitcoin Prognose selbst im besten Fall nicht hergibt. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft dieser Einstieg noch, und mit der Notierung ist er vorbei.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für die kommenden Tage aus?

Über 64.409 Dollar öffnet sich der Weg zu 65.700 Dollar, unter 64.253 Dollar droht die Zone um 62.000 Dollar. BTC notiert bei 64.366 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit eigener Handelsplattform, geprüft von SolidProof, mit mehr als 10 Millionen Dollar Kapital und einer geplanten Binance-Notierung. Der Einstieg ist über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com möglich, alle weiteren Angaben stehen auf pepetocoin.com.