Die Ölpreise sind zum Wochenstart deutlich gefallen, nachdem die USA und der Iran ihre Angriffe vorerst ausgesetzt hatten. Brent und WTI verloren mehr als 6 Prozent, nachdem Sorgen vor weiteren Lieferausfällen zuvor kräftige Preisaufschläge ausgelöst hatten. Neben der Straße von Hormus rückt nun auch das Rote Meer wegen der Angriffe der Huthi-Miliz stärker in den Fokus.Brent und WTI geraten unter Druck Der Brent-Preis für die Lieferung im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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