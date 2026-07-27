Mainz (ots) -Die zurückliegenden vier Tage standen ganz im Zeichen der Multisportveranstaltung "Die Finals 2026": Vom 23. bis 26. Juli kämpften in der Stadt und der Region Hannover Athletinnen und Athleten um Deutsche Meistertitel in 24 verschiedenen Sportarten, unter anderem in 3x3-Basketball, Beachvolleyball, BMX, Bogensport, Breaking, Flag Football, Geräteturnen, Judo, Karate, Klettern, Rhythmische Sportgymnastik, Rudern, Schwimmen, Stabhochsprung oder Triathlon. Vor Ort waren rund 480.000 Zuschauer an den verschiedenen Wettkampfstätten unterwegs. Die Live-Übertragungen von den Finals in Hannover verknüpften ARD und ZDF mit der Live-Übertragung der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Es war eine Riesenbegeisterung bei den Menschen in Hannover zu erleben. Und auch in unseren umfassenden Übertragungen im TV und online war zu sehen, wie abwechslungsreich und vielfältig dieses Sportangebot in fast schon olympischen Verhältnissen war: Über vier Tage haben die Finals ein großes Publikum gefunden. Und wir können den deutschen Sportfans versprechen: Die Finals finden ihre Fortsetzung - im nächsten Jahr in Stuttgart. Und schon in zwei Wochen sind die nächsten Sport-live-Tage bei uns zu erleben, mit der Leichtathletik-EM, der Schwimm-EM, der Turn-EM und der Reit-WM."ZDF und ARD übertrugen "Die Finals"-Wettkämpfe live von Donnerstag, 23. Juli, bis Sonntag, 26. Juli 2026, in ihren Hauptprogrammen. Insgesamt waren im Schnitt knapp eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer (0,942 Millionen) bei den Übertragungen von den Finals 2026 im TV dabei, der durchschnittliche Marktanteil lag über die gesamte Sendedauer bei 11,2 Prozent. Im ZDF erzielte die Leichtathletik-Übertragung am Samstag, 25. Juli 2026, mit 1,425 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 11,5 Prozent die höchste Sehbeteiligung.Zusätzlich zu den insgesamt rund 30 Stunden im TV gab es ein etwa 125 Stunden umfassendes Livestreaming-Angebot sowie eine umfangreiche Berichterstattung mit Tageszusammenfassungen, Highlights und Hintergrund rund um das Event in den Online-Angeboten von ZDF und ARD. Die Event-Livestreams im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de wurden insgesamt rund 1,5 Millionen Mal abgerufen."Die Finals 2026 - Hannover" waren die sechste Ausgabe dieses Multisportevents, bei dem Deutsche Meisterschaften in verschiedenen Sportarten gleichzeitig ausgetragen werden. Die siebte Ausgabe findet vom 29. Juli bis 1. August 2027 in Stuttgart statt.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "sportstudio"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6322382