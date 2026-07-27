Mainz (ots) -
Woche 31/26
Mo., 27.7.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Nach dem CSD-Anschlag - war die Tat vermeidbar?
Moderation: Alica Jung
Im Streaming: 27. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 27. Juli 2028
19.40 WISO (VPS 19.25)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6322384
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Moderation: Alica Jung
Im Streaming: 27. Juli 2026, 19.25 Uhr bis 27. Juli 2028
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