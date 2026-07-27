© Foto: Richard Drew - APDer S&P 500 startet in sein historisch gefährlichstes Börsenfenster. Die Bank of America sieht jetzt einen Grund, warum blinde Aktiengier teuer werden kann.Die Bank of America warnt Anleger vor einem schwierigen August an den Aktienmärkten. In einem Saisonalitätsbericht verweist der technische Analyst Paul Ciana darauf, dass die kommenden drei Monate historisch zu den schwächsten Phasen für den S&P 500 gehören. Von August bis Oktober erzielte der US-Leitindex seit 1928 im Schnitt praktisch keine positive Rendite. Gleichzeitig verzeichnete er in dieser Spanne laut Bericht die tiefste durchschnittliche Korrektur aller rollierenden Drei-Monats-Zeiträume. Die Botschaft der Bank ist deshalb klar …
Enthaltene Werte: XC000A0E4XXX,GB0031973XXX,XD0002751XXX,US2605661XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,XD0009982XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,344078681Den vollständigen Artikel lesen
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