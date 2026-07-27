Gold und Silber haben in diesem Jahr bereits für Schlagzeilen gesorgt. Auf die starken Anstiege folgte jedoch eine deutliche Korrektur - und damit eine Phase, in der sich die Spreu vom Weizen trennen könnte. Denn nicht jede Gold- oder Silberaktie ist gleichermaßen gut aufgestellt. Während manche Unternehmen über hochwertige Projekte, solide Wachstumsperspektiven und niedrige Produktionskosten verfügen, kämpfen andere mit hohen Investitionen, politischen Risiken oder operativen Problemen. Genau hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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