Von der BaFin reguliertes E-Geld-Institut bringt Acquiring-Expertise in die praktische Erprobung eines möglichen künftigen digitalen Euro ein.

RS2 Financial Services GmbH, ein von der BaFin beaufsichtigtes E-Geld-Institut und Teil der RS2 Group, das unter der Innovationsmarke Beyond by RS2 auftritt, wurde als Acquiring-Zahlungsdienstleister für die Teilnahme am Digital-Euro-Pilotprojekt des Eurosystems ausgewählt.

Die Teilnahme am Pilotprojekt gibt RS2 Financial Services die Möglichkeit, ihre Acquiring-Expertise einzubringen und die Nutzererfahrung aus der Perspektive von Händlern und Zahlungsnutzern mit zu bewerten.

Das Pilotprojekt markiert den Übergang von der technischen Vorbereitung zur praktischen Erprobung und soll zeigen, wie ein möglicher digitaler Euro im Zahlungsalltag von Verbrauchern und Händlern funktionieren könnte.

Laut der offiziellen Mitteilung der Europäischen Zentralbank ist die RS2 Financial Services GmbH einer von 36 Zahlungsdienstleistern, die für die Teilnahme am Programm ausgewählt wurden. Die teilnehmenden Organisationen spiegeln eine Bandbreite an Institutsgrößen, Geschäftsmodellen und Märkten im gesamten Euroraum wider.

Die RS2 Financial Services GmbH wird ihre Expertise in den Bereichen Akquise und Händlerzahlungen in das Pilotprojekt einbringen und dabei die Cloud-native Zahlungstechnologie sowie die technischen Fähigkeiten der RS2 Group zur Umsetzung des Pilotprojekts nutzen.

Das Eurosystem plant, einen digitalen Euro in der Beta-Version in kontrollierten und realen Umgebungen zu testen, darunter Zahlungen zwischen Privatpersonen sowie Zahlungen im Handel. Der digitale Euro in der Beta-Version wird keinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel haben; alle im Rahmen des Programms durchgeführten Transaktionen dienen ausschließlich Testzwecken.

Das Pilotprojekt soll die technische, operative und nutzerseitige Reife des Digital-Euro-Rahmenwerks bewerten und den teilnehmenden Zahlungsdienstleistern zugleich praktische Erfahrungen damit vermitteln, wie das System im alltäglichen Handel funktionieren könnte.

Ulrike Schaeffter, Co-CEO der RS2 Financial Services GmbH und Chief Product Officer der RS2 Group, sagte:

"Neue Zahlungssysteme können das Vertrauen von Verbrauchern und Händlern nur gewinnen, wenn sie in realen Situationen zuverlässig funktionieren. Praktische Tests sind daher ein wesentlicher Bestandteil, um zu verstehen, wie ein möglicher digitaler Euro am Point of Payment funktionieren könnte.

Die Teilnahme am Pilotprojekt gibt der RS2 Financial Services GmbH die Möglichkeit, ihre Acquiring-Expertise einzubringen, gemeinsam mit anderen Zahlungsdienstleistern zu lernen und die Nutzererfahrung aus der Perspektive von Händlern und Zahlungsnutzern mit zu bewerten."

Das Pilotprojekt soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen und über zwölf Monate laufen. Zu den Teilnehmern zählen Zahlungsdienstleister, Händler und Mitarbeitende des Eurosystems, wodurch eine Vielzahl realistischer Testumgebungen und Anwendungsfälle entsteht.

Die Ergebnisse fließen in die laufenden Vorbereitungsarbeiten des Eurosystems ein und tragen dazu bei, das funktionale Design, die technische Leistungsfähigkeit und die Nutzererfahrung eines möglichen künftigen digitalen Euro weiter zu verfeinern.

Die EZB hat erklärt, dass sie im Jahr 2029 für eine mögliche Ausgabe des digitalen Euro bereit sein will, vorausgesetzt, die entsprechende EU-Verordnung wird verabschiedet. Eine Entscheidung über die Ausgabe würde erst getroffen, wenn der erforderliche Rechtsrahmen steht.

Die Teilnahme am Pilotprojekt ist nicht als Empfehlung einzelner Zahlungsdienstleister zu verstehen und lässt die bestehende Aufsicht unberührt.

Über die RS2 Financial Services GmbH

Die RS2 Financial Services GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigtes E-Geld-Institut und tritt unter der Innovationsmarke Beyond by RS2 auf.

Als Teil der RS2 Group erbringt das Unternehmen regulierte Zahlungsdienste und unterstützt Finanzinstitute, Händler und Zahlungsdienstleister im europäischen Zahlungsverkehrs-Ökosystem. www.beyondbyrs2.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714430862/de/

Contacts:

Medienkontakt

Funda Ince-Taha

Chief Marketing Officer der RS2 Group

funda.taha@rs2.com

Tel.: +49 (0) 6102 730 030