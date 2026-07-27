© Foto: Eric Gay - picture alliance / ASSOCIATED PRESSPiper Sandler stuft Rivian hoch und sieht erhebliches Kurspotenzial. Vor allem ein Zukunftsmarkt könnte dem Elektroautohersteller in die Karten spielen.Der Elektroautohersteller Rivian, der unter anderem mit Amazon bei der Auslieferung von Elektro-Lieferwagen zusammenarbeitet, könnte nach Einschätzung von Piper Sandler zu den Gewinnern eines künftig stark wachsenden Robotaxi-Marktes zählen. Während Anleger in diesem Bereich meist zuerst an Waymo (Alphabet) oder Tesla denken, trauen die Analysten nun auch dem Elektroautohersteller Rivian eine starke Ausgangsposition zu. Deshalb stuften die Analysten die Aktie von "Neutral" auf "Overweight" hoch. Gleichzeitig erhöhte das Institut das Kursziel …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US88160R1014,US76954A1034Den vollständigen Artikel lesen
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