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Die XRP Prognose hat einen Dämpfer bekommen, denn der Sprung über 1,15 Dollar wurde in dieser Woche wieder abverkauft und der Kurs notiert am 26. Juli bei rund 1,10 Dollar. Großanleger bauten zeitgleich Positionen über 678 Millionen Dollar auf. Die Spot-ETFs verzeichneten am 22. Juli dagegen überhaupt keine Nettobewegung. Institutionelles Kapital kauft also leise weiter, während der öffentliche Handel stillsteht, und genau diese Mischung macht die XRP Prognose für Anleger gerade so unberechenbar. Über allem steht ein Gesetzestext, der bis zum 7. August durch den Senat muss. Entscheidet eine einzige Abstimmung in Washington wirklich über die kommenden Monate?

XRP Prognose zwischen Walkäufen bei Ripple und einer Frist im Senat

Die Tagesspanne reichte zuletzt von 1,09 bis 1,11 Dollar. Damit liegt der Kurs rund 70 Prozent unter dem Zyklushoch von 3,65 Dollar. Anfang der Woche war ein Ausbruch bis auf 1,1511 Dollar gelungen, nachdem sich Washington auf eine strittige Ethikklausel geeinigt hatte. CoinMarketCap weist einen Umlaufbestand von 62,53 Milliarden Token aus, was jede Kursbewegung entsprechend schwerfällig macht. Für die XRP Prognose ist von dieser Euphorie am Wochenende praktisch nichts übrig geblieben.

Nach Angaben von Blockonomi entfielen auf große Adressen zuletzt 678 Millionen Dollar. Für die XRP Prognose zählt zudem, dass die Jahreszuflüsse über 200 Millionen Dollar liegen. Prognosemärkte beziffern die Chance auf eine Verabschiedung des CLARITY Act auf 39 bis 43 Prozent, und im Streit geht es um die Frage, welche Behörde die Ethikregeln durchsetzt. Sieben demokratische Stimmen fehlen für die Mehrheit. Im Vier-Stunden-Chart bildet sich eine bullische Flagge, die oberhalb von 1,16 Dollar den Weg bis 1,24 Dollar öffnen würde.

Goldman Sachs hält inzwischen 153,8 Millionen Dollar in vier Spot-XRP-ETFs und ist damit der größte institutionelle Halter. Für die XRP Prognose bleibt dennoch ein unangenehmer Befund. Standard Chartered hat das Jahresziel von 8,00 auf 2,80 Dollar gesenkt, und selbst dieser Wert entspricht vom heutigen Stand aus nur dem Zweieinhalbfachen. Erreicht wird er nur, wenn der Senat abstimmt und ETF-Kapital folgt. Damit hängt alles an einem politischen Kalender, den kein Anleger beeinflusst. Wer eine Position sucht, deren Aufwärtspotenzial nicht von einer Sitzungswoche in Washington abhängt, schaut derzeit deutlich früher in den Markt.

Pepeto hängt an keinem Senatstermin, anders als die XRP Prognose

Ein Einstieg, dessen Zeitplan nicht in Washington entschieden wird, existiert tatsächlich. Das Muster hinter der XRP Prognose, bei dem große Adressen kaufen, während der Kurs nachgibt, zeigt sich bei Pepeto derzeit in einem noch deutlich früheren Abschnitt. Mehr als 10 Millionen Dollar trafen ausgerechnet in dem Monat ein, in dem die Bitcoin-ETFs ihre schwächsten Zahlen überhaupt meldeten.

Mit dem eingebauten Risk Scorer prüfen Halter jeden Tokenvertrag auf verborgene Risiken, bevor sie überhaupt kaufen. Die Bridge verschiebt Werte gebührenfrei zwischen den Ketten, und PepetoSwap wickelt Trades innerhalb der eigenen Börse ohne Kosten ab. Jeder Dollar im Vorverkauf ist damit durch Werkzeuge geschützt, die tatsächlich laufen und nicht nur auf einer Präsentationsseite stehen. Die Prüfung durch SolidProof erstreckte sich auf den gesamten Programmcode und war abgeschlossen, ehe der Vorverkauf startete, was Käufern eine nachvollziehbare Grundlage statt reiner Versprechen liefert.

Geführt wird Pepeto von der Person, die den ersten Pepe-Meme-Coin erschuf, ein Token ohne eine einzige funktionierende Anwendung, das mit 420 Billionen Stück im Umlauf einen Wert von 11 Milliarden Dollar erreichte. Ergänzt wird das Team von einem Entwickler mit Binance-Vergangenheit, der eine Listing-Strategie mitbringt, über die andere Vorverkäufe nicht verfügen. Vom Vorverkaufspreis bei 0,000000188 Dollar aus halten Prognosen das Hundertfünfzigfache oder mehr für denkbar, falls Pepeto auch nur einen dünnen Anteil des früheren Pepe-Hochs erreicht. Aus 500 Dollar würde dabei eine fünfstellige Position, während XRP für denselben Faktor auf über 160 Dollar klettern müsste.

Einstiege verschwinden schneller, als der Markt sie ankündigt. Wer heute außen vor bleibt, dürfte beim Listing zusehen, wie registrierte Wallets abrechnen, und später am offenen Markt einen Aufschlag für denselben Token zahlen. Für die XRP Prognose bleibt bis dahin nur das Warten auf einen Termin im Senat.

Fazit

Die XRP Prognose dieser Woche zeigte, dass Institutionen weiter kaufen, was der Chart als Schwäche ausweist. Genau dieses Überzeugungsmuster steht auch hinter dem Vorverkauf von Pepeto. Der Gründer hat die Rechnung bereits einmal aufgehen lassen und den Pepe-Meme-Coin ohne Produkt auf 11 Milliarden Dollar geführt. Eine Wiederholung mit laufender Börse und angekündigtem Listing wäre ein Muster, kein Zufall. Die offizielle Pepeto-Website bestätigt mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital, während XRP-Halter weiter auf eine Abstimmung warten. Der Senat vertagt sich, der Vorverkaufspreis nicht, und wer erst nach dem Listing rechnet, rechnet mit einer anderen Zahl.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wovon hängt die XRP Prognose derzeit ab?

Vor allem von der Abstimmung über den CLARITY Act vor dem 7. August. Prognosemärkte sehen die Chance bei 39 bis 43 Prozent.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Vorverkäufen?

Pepeto bringt eine laufende Börse, einen Risk Scorer und ein SolidProof-Audit mit und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die Angaben stehen unter pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website.