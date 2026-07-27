Mehr als 550 Unternehmen haben "Agent Fetch" - die bisher am häufigsten genutzte Beta-Funktion von Payhawk - bereits aktiviert. Die Finanz-KI entwickelt sich von einer reinen Erinnerungsfunktion für Mitarbeiter hin zu einem System, das Rechnungen eigenständig abruft.

MUNCHEN, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native Plattform für Ausgabenmanagement, veröffentlichte soeben neue Daten, die zeigen, dass ihr "Financial Controller Agent" den Zeitraum bei der Einreichung von Lieferantenrechnungen seit Jahresbeginn um 46 Prozent reduziert hat. Zudem stellt das Unternehmen nun allen Kunden "Agent Fetch" zur Verfügung - diese Funktion ermöglicht es dem Agenten, Rechnungen nicht nur anzufordern, sondern sie selbstständig abzurufen - und das bis zu 12-mal schneller, als es Menschen könnten.

Eine der größten verbleibenden Herausforderungen für Finanzteams: Rechnungen für Online-Dienste und Lieferantenzahlungen werden oft nicht direkt beim Kaufvorgang ausgestellt. Stattdessen liegen sie in Lieferantenportalen bereit. Mitarbeitende müssen deshalb an das Vorhandensein der Rechnung denken, auf das richtige Konto zugreifen, das passende Dokument suchen, es herunterladen, und der entsprechenden Transaktion zuordnen. Payhawk schätzt, dass es durchschnittlich 23,8 Tage dauert, bis solche Rechnungen in das ERP-System eines Unternehmens gelangen. Durch den Einsatz des "Financial Controller Agent", der Mitarbeiter an die Einreichung von Dokumenten erinnert, konnte Payhawk diese Zeit bereits auf 12,6 Tage verkürzen. Aufbauend auf dem Erfolg des Beta-Programms ist nun das Ziel, diesen Durchschnittswert mithilfe von "Agent Fetch" auf zwei Tage zu senken.

Die "Agent Fetch"-Funktion von Payhawk übernimmt die Aufgabe für den Mitarbeiter vollständig. Sobald das Lieferantenkonto sicher verknüpft ist, kann der "Financial Controller Agent" auf das Portal zugreifen, die entsprechende Rechnung abrufen, die Daten extrahieren und kategorisieren sowie die Rechnung der korrekten Zahlung zuordnen.

Mehr als 550 Unternehmen aktivierten "Agent Fetch" bereits während der Beta-Phase und machen es damit zur am häufigsten genutzten Beta-Funktion in der Geschichte von Payhawk. Nach der Anmeldung rief "Agent Fetch" die Rechnungen in 68,6 Prozent der Fälle erfolgreich und eigenständig ab.

Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk, sagt: "Ich war kürzlich einen Monat lang in den USA unterwegs und habe mehr als dreißig Fahrten mit Uber unternommen. Nach jeder Zahlung rief der Agent das jeweilige Portal auf, lud die Rechnung herunter, fügte sie der Transaktion bei und reichte sie für mich ein. Ich musste selbst nichts mehr tun."

Das Abrufen von Rechnungen aus Anbieterportalen verzögert den Monatsabschluss, beeinträchtigt die Echtzeit-Transparenz, führt zu lückenhaften Prüfunterlagen und kann Unternehmen daran hindern, die Mehrwertsteuer zurückzufordern. Während Belege für Kartenzahlungen am stationären Point-of-Sale meist innerhalb von fünf Werktagen vorliegen, dauert die Beschaffung von Lieferantenrechnungen aus Online-Portalen fast fünfmal länger. "Unsere Mission ist es, alle mühsamen Prozesse für Finanzteams und deren Mitarbeiter zu automatisieren, indem wir Zahlungsverkehr und KI miteinander verknüpfen. So können Unternehmen schneller agieren sowie Zeit und Geld für das Wesentliche sparen", betont Hristo Brisov.

Agent Fetch wurde speziell für Online-Dienste und wiederkehrende Zahlungen an Anbieter entwickelt, bei denen Rechnungen häufig hinter einem Login-Bereich abgelegt sind. Dazu gehören unter anderem Software-Abonnements, Plattformen für digitale Werbung, Reiseanbieter, Cloud-Infrastrukturen und Online-Marktplätze. Die Funktion wurde im Rahmen des "Verified Bots"-Programms von Cloudflare zertifiziert. Damit können Websites den Agenten kryptografisch als autorisierten automatisierten Datenverkehr authentifizieren, anstatt ihn als nicht identifizierten Bot einzustufen.

Agent Fetch ist Teil des "Financial Controller Agent" von Payhawk. Dieser überwacht Transaktionen, identifiziert fehlende Unterlagen und ergreift Maßnahmen, um die Bearbeitung von Ausgaben zu beschleunigen.

Über Payhawk

Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem reibungslosen Ausgabenmanagement.

Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern. Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia, Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter https://payhawk.com/de

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