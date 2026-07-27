Eine wegweisende Partnerschaft, die während der historischen USA-Reise der Delegation unter Premierminister Ali Al-Zaidi unterzeichnet wurde, ebnet dem Irak den Weg in eine neue Ära einer stabilen digitalen Infrastruktur von Weltklasse.

Das Uptime Institute gab heute eine wegweisende strategische Partnerschaft mit der Provinz Ninive bekannt, die im Rahmen des US-Irak-Wirtschaftsgipfels der US-Handelskammer beschlossen wurde. Ziel ist es, die digitale Transformation der Region zu beschleunigen und die nationale digitale Agenda des Irak voranzutreiben. Die Vereinbarung wurde am 17. Juli 2026 während des offiziellen USA-Besuchs des irakischen Premierministers Ali Al-Zaidi unterzeichnet. Das Uptime Institute nahm als Teil der offiziellen Delegation an einem historischen Gipfeltreffen teil, bei dem mehr als 50 Vereinbarungen im Wert von über $60 Milliarden geschlossen wurden als ein Zeichen für eine neue Ära der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Investitionen und der technologischen Innovation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak.

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Signing of landmark strategic partnership with Ali Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq (right) and Uptime Institute's Mustapha Louni, Chief Business Officer(left).

Gemäß der Absichtserklärung (MOU) werden das Uptime Institute und die Provinz Ninive gemeinsam den digitalen Wandel der Region vorantreiben und ihre digitale Infrastruktur stärken, um so eine stabile, global ausgerichtete Grundlage für Wirtschaftswachstum, Investitionen und neue Chancen in der gesamten Provinz zu schaffen. Die Partnerschaft positioniert Ninive als eines der bedeutendsten Zeichen für den Wiederaufbau des Irak, als aufstrebenden Hub für Technologie und Investitionen. Die Provinz schlägt einen ehrgeizigen Kurs in Richtung Modernisierung ein.

"Ninive schreibt ein neues Kapitel, das nicht dadurch geprägt ist, was wir hinter uns gelassen haben, sondern dadurch, was wir aufbauen möchten", sagte Abdul Qader Al-Dakheel, Gouverneur von Ninive. "Durch die Partnerschaft mit dem Uptime Institute, weltweit führend im Bereich der digitalen Infrastruktur, legen wir ein starkes Fundament, das unsere Wirtschaft ankurbeln, dauerhafte Chancen für unsere Bevölkerung schaffen und Ninive als aufstrebenden Hub für Technologie und Investitionen im Irak positionieren wird. So verwandeln wir Ambitionen in dauerhaften Fortschritt."

"Dies ist ein entscheidender Moment für den Irak, und das Uptime Institute fühlt sich geehrt, dabei mitwirken zu dürfen", sagte Mustapha Louni, Chief Business Officer des Uptime Institute. "Gemeinsam mit der historischen Delegation von Premierminister Al-Zaidi helfen wir dem Irak dabei, etwas Außergewöhnliches aufzubauen: ein digitales Rückgrat, das nach den höchsten globalen Standards konzipiert ist, von irakischen Talenten geführt wird und für Generationen Bestand haben soll. Unsere Partnerschaft mit der Provinz Ninive beweist, dass eine erstklassige, widerstandsfähige und nachhaltige Infrastruktur für den Irak kein fernes Ziel ist. Damit wird heute begonnen. Wo die Welt einst eine Nation im Wiederaufbau sah, sehen wir nun eine Nation, die eine Vorreiterrolle einnimmt."

Die US-Handelskammer war der wichtigste Schauplatz für die wegweisende Unterzeichnung und unterstrich damit ihre entscheidende Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Vernetzung globaler Technologieführer mit aufstrebenden Märkten. Vor dem Hintergrund der strategischen Zusammenarbeit zwischen der US-amerikanischen und der irakischen Regierung zielt diese Partnerschaft darauf ab, eine widerstandsfähige, nachhaltige und weltweit anerkannte digitale Infrastruktur aufzubauen. Durch gezielten Wissenstransfer und die Förderung lokaler Talente trägt das Uptime Institute dazu bei, die notwendigen Grundlagen zu schaffen, um internationale Investitionen anzuziehen und die digitale Zukunft des Irak zu sichern.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist weltweit führend im Bereich der digitalen Infrastruktur. Seit über 30 Jahren setzt das Unternehmen Maßstäbe für die Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren. Diese Maßstäbe geben Kunden die Gewissheit, dass ihre digitale Infrastruktur unter allen Betriebsbedingungen stets ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird. Mit weltweit mehr als 4.300 verliehenen Zertifizierungen und über 1.100 aktiven Projekten in mehr als 120 Ländern hat Uptime Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu lenken. Der Tier-Standard der Organisation ist der in der IT-Branche am meisten geschätzte und verbreitete globale Standard für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zu den Kernangeboten gehören Tier-Zertifizierungen, Management- und Betriebsprüfungen, Beratung zur KI-Infrastruktur, Risikobewertungen für Rechenzentren, Energie- und Nachhaltigkeitsbewertungen, Cybersicherheitsbewertungen und -ratings sowie IT-Beratungsdienste. Die Schulungsprogramme von Uptime wurden bereits von mehr als 100.000 Fachkräften aus dem Bereich Rechenzentren absolviert, wodurch sich Uptime weltweit als bevorzugter Partner für Weiterbildung und Entwicklung etabliert hat. Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und verfügt über Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Madrid sowie über festangestellte Uptime-Experten in mehr als vierunddreißig Ländern weltweit.

Über die Provinz Ninive

Die Provinz Ninive ist eine bedeutende Verwaltungs- und Wirtschaftsregion im Norden des Irak, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung der Region, der wirtschaftlichen Diversifizierung und der nachhaltigen Entwicklung liegt. Durch ihre strategischen digitalen Initiativen treibt die Provinz aktiv den Umbau ihrer regionalen Infrastruktur voran, um zivilgesellschaftliche Innovationen zu fördern, ausländische Investitionen anzuziehen und Hightech-Beschäftigungsmöglichkeiten für lokale Fachkräfte zu schaffen.

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