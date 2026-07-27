NASDAQ unter Druck

Die Futures auf den Nasdaq 100 (US100) stehen heute unter Druck. Auslöser sind Berichte über Chinas Fortschritte bei der Entwicklung eigener Halbleiter-Fertigungstechnologien. Der Index startete zwar im Plus - gestützt durch Nachrichten über eine Pause der Militäroperationen zwischen den USA und dem Iran - verlor im Handelsverlauf jedoch an Schwung und drehte ins Minus. Der stärkste Verkaufsdruck zeigte sich im Halbleiter-Sektor: Schwergewichte wie ASML, Nvidia und weitere Chip-Hersteller gehörten zu den größten Verlierern.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: Nasdaq 100

Die Verschlechterung der Marktstimmung folgte...

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