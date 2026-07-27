EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.07.2026 / 19:10 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Kansas City, Missouri, 27.7.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: American Century Companies

Sitz: Kansas City

Staat: United States 4. Namen der Aktionäre: American Century ETF Trust - AVANTIS INTL SMALL CAP VALUE ETF 4.4321%

American Century ETF Trust - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF 0.1178%

American Century ETF Trust - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE 0.1119%

American Century World Mutual Funds, Inc.- INTERNATIONAL SMALL-MID CAP 0.0502%

American Century World Mutual Funds, Inc. -INTERNATIONAL OPPORTUNITIES 0.0432%

American Century ICAV - AVANTIS GLOBAL SMALL CAP VALUE UCITS ETF 0.0423%

American Century ETF Trust - AVANTIS INTL LARGE CAP VALUE ETF 0.0179%

American Century ETF Trust - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY 0.0094%

American Century Non-U.S. Small Cap Trust 0.0083%

American Century ETF Trust - AVANTIS RESPONSIBLE INTL EQUITY ETF 0.0063%

American Century Strategic Asset Allocations, Inc. - STRATEGIC ALLOCATION: AGGRESSIVE 0.0015%

AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF 0.0013%

AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF 0.0011%

American Century Strategic Asset Allocations, Inc. -STRATEGIC ALLOCATION: MODERATE 0.0011%

American Century ICAV - AVANTIS GLOBAL EQUITY UCITS ETF 0.0008%

American Century Strategic Asset Allocations, Inc.-STRATEGIC ALLOCATION: CONSERVATIVE 0.0002%

American Century ICAV - AVANTIS EUROPE EQUITY UCITS ETF 0.0002%

Client Account 1 0.0543%

Client Account 2 0.0016% 5. Datum der Schwellenberührung: 24.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

4,90 %

0,00 %

4,90 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

5,46 %





Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 904 303 4,90 % Subsumme A 1 904 303 4,90 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 American Century Companies 2 American Century Invesment Management Inc 1 3 American Century ETF Trust - AVANTIS INTL SMALL CAP VALUE ETF 2 4,43 % 4,43 % 4 American Century ETF Trust - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF 2 5 American Century ETF Trust - AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE 2 6 American Century World Mutual Funds, Inc.- INTERNATIONAL SMALL-MID CAP 2 7 American Century World Mutual Funds, Inc. -INTERNATIONAL OPPORTUNITIES 2 8 American Century ICAV - AVANTIS GLOBAL SMALL CAP VALUE UCITS ETF 2 9 American Century ETF Trust - AVANTIS INTL LARGE CAP VALUE ETF 2 10 American Century ETF Trust - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY 2 11 American Century Non-U.S. Small Cap Trust 2 12 American Century ETF Trust - AVANTIS RESPONSIBLE INTL EQUITY ETF 2 13 American Century Strategic Asset Allocations, Inc. - STRATEGIC ALLOCATION: AGGRESSIVE 2 14 AVANTIS CIBC INTERNATIONAL EQUITY ETF 2 15 AVANTIS CIBC GLOBAL SMALL CAP VALUE ETF 2 16 American Century Strategic Asset Allocations, Inc. -STRATEGIC ALLOCATION: MODERATE 2 17 American Century ICAV - AVANTIS GLOBAL EQUITY UCITS ETF 2 18 American Century Strategic Asset Allocations, Inc.-STRATEGIC ALLOCATION: CONSERVATIVE 2 19 American Century ICAV - AVANTIS EUROPE EQUITY UCITS ETF 2 20 Client 1 Account 2 21 Client 2 Account 2

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: American Century Investment Management, Inc., as Inv. Manager, has now fallen under the 5% threshold. They are not the owner of the shares representing 4.90%, but have the right to exercise voting rights on behalf of the owners of these shares. Each respective owner is shown in Section 4. Kansas City, Missouri am 27.7.2026



27.07.2026 CET/CEST

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