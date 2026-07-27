© Foto: Arne Dedert/dpaEuropas Gewinne steigen deutlich stärker als erwartet. Doch beim Umsatz bleibt die Dynamik schwach. Jetzt entscheidet die nächste Zahlenwelle, ob die Rallye trägt oder Risse bekommt.Die europäischen Aktienmärkte wie der DAX oder der französische CAC40 sind zum Wochenstart deutlich gestiegen. Davon profitierte auch der EURO Stoxx 600. Rückenwind lieferte die vorläufige Angriffspause zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Neue diplomatische Bemühungen dämpften die Angst vor einer weiteren Eskalation. Die Energiepreise fielen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal liefert laut FactSet bislang überwiegend positive Signale. Rund 27 Prozent der Unternehmen im Stoxx 600 haben ihre …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,EU0009658XXX,FR0003500XXXDen vollständigen Artikel lesen
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