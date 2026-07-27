Bitcoin Prognose heute mit BTC bei 64.000 Dollar nach 225 Millionen ETF-Abflüssen

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Die Bitcoin Prognose steht auf wackligem Boden, denn am 24. Juli flossen 225,18 Millionen Dollar netto aus den Spot-ETFs auf Bitcoin (BTC) ab. Damit endete eine Serie von sieben Handelstagen, in denen rund eine Milliarde Dollar in dieselben Fonds geflossen war. Der Kurs pendelt seitdem um die Marke von 64.000 Dollar. Analysten streiten darüber, ob der Boden bereits erreicht ist oder erst im Herbst folgt. Und wo liegt jetzt der Einstieg, der bei kleinem Einsatz noch das Vielfache zurückbringen kann?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Abflüssen und der Zinsfrage

Der BTC-Kurs bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden zwischen 63.700 und 65.406 Dollar und schloss nahe 64.000 Dollar ab, wie Bitcoin.com News berichtet. Die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen fiel um 1,1 Prozent auf 2,28 Billionen Dollar, der Anteil von Bitcoin blieb stabil bei 56,4 Prozent. Die Abflüsse vom 24. Juli entfielen überwiegend auf den IBIT-Fonds von Blackrock, aus dem allein 202,5 Millionen Dollar abgezogen wurden. Fonds auf Ether sammelten am selben Tag 26,3 Millionen Dollar ein und liefen in die Gegenrichtung.

Der Angst-und-Gier-Index steht bei 27 Punkten und damit klar im Bereich der Angst. Für die weitere Bitcoin Prognose rückt deshalb die Geldpolitik in den Mittelpunkt. Zach Pandl, Forschungschef bei Grayscale, hält Konjunktur und Notenbankpolitik inzwischen für aussagekräftiger als den alten Vierjahreszyklus. Verzichtet die US-Notenbank auf weitere Zinsschritte, könnte der Tiefpunkt bereits hinter dem Markt liegen. Folgt der Kurs dem historischen Muster, wären September oder Oktober realistischer. Beide Szenarien lassen dieselbe Frage offen, nämlich wo bei einem Marktwert von über 1,2 Billionen Dollar überhaupt noch Vervielfachungen möglich sind.

Warum Pepeto im Schatten der Bitcoin Prognose Aufmerksamkeit bekommt

Wenn die größten Gewinne eines Marktes bereits eingesammelt sind, ist das Erdgeschoss verschwunden. Genau an diesem Punkt steht Bitcoin heute, denn bei dieser Größenordnung bewegt selbst frisches Kapital nur wenige Prozentpunkte. Pepeto sitzt am anderen Ende dieser Kurve, weil das Projekt noch im Vorverkauf läuft und auf eine bevorstehende Binance-Notierung zusteuert. Wer die Bitcoin Prognose gegen sehr frühe Einstiegsphasen abwägt, landet fast zwangsläufig bei dieser Rechnung.

Hinter dem Namen steht ein laufendes Produkt statt eines bloßen Versprechens. Wer Token über eine Netzwerkgrenze hinweg verschiebt, zahlt bei Pepeto über die eigene Bridge keinerlei Aufschlag, weshalb der eingesetzte Betrag vollständig in der Position bleibt statt in Transaktionskosten zu versickern. Auf derselben Grundlage arbeitet PepetoSwap, wo der Tausch von Token ebenfalls ganz ohne Aufschlag stattfindet. Dahinter steht eine Gemeinschaft, die mit jeder Woche größer wird. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklungsteam, und die nahende Notierung ist das eine Ereignis, das Vorverkaufs-Wallets in Börsenpositionen verwandeln kann.

Die Sicherheitsfrage beantwortet ein unabhängiges Gutachten, denn kein einziger Vertrag ging an den Start, bevor SolidProof den dahinterliegenden Programmcode vollständig durchgesehen und für einwandfrei erklärt hatte. Mehr als 10 Millionen Dollar sind auf diesem Weg zusammengekommen, und der Token steht derzeit bei 0,000000188 Dollar. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins brachte sein erstes Projekt einst auf eine Bewertung von elf Milliarden Dollar, und zwar mit derselben Gesamtmenge von 420 Billionen Token.

Analysten leiten aus dieser Vorgeschichte und der bereits laufenden Technik ab, dass hier ein Potenzial im Bereich des Hundertfachen entstehen könnte. Sobald der Vorverkauf endet und der Handel beginnt, ersetzt der Börsenpreis den festen Einstieg. Wo der große Coin nur eine Spanne und eine Schätzung liefert, steht dieser Preis heute fest. Die Wallets, die jetzt hineinströmen, gehen offenbar davon aus, dass dieser Preis nur vorübergehend gilt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt an Zinsen, ETF-Ströme und einen möglichen Boden im Herbst gebunden. Bei einer Bewertung von über 1,2 Billionen Dollar braucht der Markt für jede weitere Kursstufe frisches Kapital in Milliardenhöhe. Pepeto startet auf einem Niveau, auf dem dieselbe Nachfrage rechnerisch eine ganz andere Wirkung entfalten kann. Geprüfter Code, laufende Technik und der nahende Binance-Start erklären, warum dort Kapital zusammenläuft. Die letzte Stufe füllte sich, während die meisten noch über den Kursrutsch lasen. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, könnte genau die Differenz zum späteren Börsenkurs mitnehmen, die nach der Notierung niemand mehr bekommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen aus?

Die Bitcoin Prognose hängt vor allem an der Zinspolitik der US-Notenbank. Verzichtet sie auf weitere Erhöhungen, könnte der Tiefpunkt laut Grayscale bereits erreicht sein. Andernfalls fällt der Boden erst in den September oder Oktober.

Was ist Pepeto und warum fließt dort gerade Kapital hin?

Pepeto ist ein Vorverkauf mit gebührenfreier Cross-Chain-Bridge, einem SolidProof-Audit und mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com, erreichbar über die offizielle Pepeto-Website.