Anzeige
Mehr »
Montag, 27.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Pentagon sucht Nickel: China dominiert - ist der Meeresboden die Lösung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
XTB
27.07.2026 20:04 Uhr
376 Leser
Artikel bewerten:
(1)

BÖRSE HEUTE: Chip-Krieg belastet Wall Street: Ölpreise brechen nach US-Iran-Waffenruhe ein

?? Aktienmarkt: Börse aktuell im Bann von Halbleiter-Sorgen

Von der anfänglichen Euphorie über die Nachricht einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist an der Wall Street kaum etwas geblieben. Die wichtigsten US-Indizes notieren im roten Bereich: Der S&P 500 verliert rund 0,3 - der Nasdaq 100 fällt um fast 0,7 - während sich lediglich der Dow Jones knapp im Plus halten kann.

Der Verkaufsdruck konzentriert sich vor allem auf den Halbleitermarkt und Unternehmen aus dem Speicherchip-Sektor:

  • Micron verliert über 5,5 %

  • SanDisk bricht um fast 12 - ein

  • Nvidia gibt um mehr als 5 - nach

Hyperscaler schlagen sich hingegen etwas besser und verzeichnen leichte Zugewinne.

Hauptauslöser für die Eintrübung der Marktstimmung waren...


Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.