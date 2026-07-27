Ethereum Prognose 2026 nach 73 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen und ETH bei 1.872 Dollar

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Die Ethereum Prognose bekommt neues Futter, denn ETH notierte am Samstag nahe 1.860 Dollar und liegt damit klar unter dem Wochenhoch von mehr als 1.950 Dollar. Gleichzeitig flossen zuletzt rund 73 Millionen Dollar an einem einzigen Handelstag in die amerikanischen Spot-ETFs. Die kumulierten Nettozuflüsse dieser Fondsgruppe liegen inzwischen bei mehr als elf Milliarden Dollar. Der größte börsennotierte ETH-Halter hat seinen Bestand auf 5,78 Millionen Coins ausgebaut und kauft weiter zu. Institutionelles Geld strömt also herein, während der Kurs seit Wochen unter der Marke von 2.000 Dollar klebt. Welche dieser beiden Kräfte setzt sich in den kommenden Wochen durch?

Ethereum Prognose im Spannungsfeld aus Institutionen und Kursdruck

Der Rückzug vom Wochenhoch verlief geordnet. Zuvor hatte sich der Coin von Tiefstständen nahe 1.510 Dollar Ende Juni erholt, ein Plus von rund 24 Prozent in vier Wochen. Aktuell zeigt CoinMarketCap rund 1.872 Dollar mit einem Plus von 0,8 Prozent binnen 24 Stunden und eine Marktkapitalisierung von etwa 224 Milliarden Dollar.

Die institutionelle Seite liefert die stärkeren Zahlen. Die amerikanischen Spot-ETFs auf Ether zogen zuletzt rund 73 Millionen Dollar an einem einzigen Tag an, angeführt von Blackrock und Fidelity, wie Bitcoin.com News berichtet. Bitmine Immersion Technologies hält inzwischen 5,78 Millionen ETH und damit knapp 4,8 Prozent des umlaufenden Angebots. Das Unternehmen kauft weiter zu und steuert eine Quote von fünf Prozent an.

Auf Polymarket bewerten die Teilnehmer die Frage, ob Ethereum zuerst 1.000 oder 3.000 Dollar erreicht, praktisch unentschieden. Das Upgrade Glamsterdam soll im September oder Oktober starten und gilt als nächster echter Auslöser. Bis dahin bleibt die Ethereum Prognose eine Frage der Geduld, denn 224 Milliarden Dollar Bewertung bewegen sich nicht innerhalb weniger Wochen. Genau diese Rechnung treibt Kapital in Projekte, deren Einstiegsphase noch vor dem Listing liegt.

Was die Ethereum Prognose übersieht, während Pepeto Kapital einsammelt

Die Rechnung hinter jeder Ethereum Prognose ist simpel. Wer aus 1.872 Dollar das Doppelte machen will, braucht noch einmal 224 Milliarden Dollar an frischem Kapital, und dieses Geld liegt derzeit nirgends bereit. Wer dagegen die größten Bewegungen mitnimmt, ist meist positioniert, bevor die Menge aufmerksam wird. Bis die meisten Anleger von einem Token hören, ist ein Teil des Potenzials bereits aufgebraucht. Genau hier setzt Pepeto an.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der weiß, worauf es ankommt, wenn ein Vorverkauf Renditen auf Börsenniveau anstrebt. Im Zentrum steht PepetoSwap, eine Börse ohne Gebühren, über die Inhaber Token tauschen können, ohne dafür Handelskosten zu tragen. Ergänzt wird sie durch eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Netzwerken bewegt, ohne die üblichen Reibungen und Kosten. Ein eingebauter Risk Scorer markiert Verträge, die fragwürdig wirken, bevor auch nur ein Dollar hineinfließt.

Jedes Werkzeug erfüllt seine eigene Aufgabe, doch gemeinsam ergeben sie eine einzige Handelsebene. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und das Gesamtangebot umfasst 420 Billionen Token. Vor dem Start des Vorverkaufs hat die Prüfstelle SolidProof den gesamten Programmcode untersucht und jeden einzelnen Vertrag hinter dem Projekt verifiziert, was Käufern eine belastbare Sicherheitsgrundlage gibt. Eine höhere Nutzung könnte mehr Volumen durch PepetoSwap leiten, woraus sich weiterer Kaufdruck ergeben dürfte, je näher das erwartete Binance-Listing rückt.

Auf den ersten Blick wirkt das Projekt wie ein Vorverkauf, der zu früh dran ist, um echt zu sein. Die Werkzeuge laufen jedoch bereits und das eingesammelte Kapital deutet darauf hin, dass die Überzeugung nicht nur theoretisch ist. Frühe Käufer können die Börse im Betrieb sehen, die Bridge testen und jeden Vertrag über die Prüfung nachvollziehen. Genau dieser Abstand zum späteren Börsenkurs ist die Spanne, die heute noch offen liegt. Wer diese Angaben selbst nachlesen möchte, findet sie direkt bei Pepeto.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt zwischen institutionellem Aufbau und kurzfristigem Verkaufsdruck gefangen. In genau solchen Phasen positionieren sich die Wallets, die später als früh dran gelten. ETH liefert in dieser Lage Stabilität, aber keine Vervielfachung. Pepeto startet dagegen von einer Basis, die noch keine Nachricht eingepreist hat, und wartet auf ein erwartetes Binance-Listing. Die Prüfung liegt vor, die Börse läuft, und der Zufluss hält an. Der Vorverkaufspreis dürfte den Tag des Listings nicht überstehen. Wer wartet, kauft denselben Token später zu einem Kurs, den heute noch niemand zahlen muss.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für die kommenden Wochen?

Die Ethereum Prognose hängt davon ab, ob ETH die Marke von 2.000 Dollar zurückerobert. Der Kurs notiert nahe 1.872 Dollar, gestützt von frischen ETF-Zuflüssen. Das Upgrade Glamsterdam gilt als nächster möglicher Auslöser.

Warum fällt Pepeto in dieser Marktphase auf?

Pepeto bietet einen Vorverkaufseinstieg mit funktionierender Börse, geprüften Verträgen und erwartetem Binance-Listing. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com, die offizielle Adresse lautet pepetocoin.com.