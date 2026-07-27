XRP Prognose Juli 2026 spitzt sich zu während der Senat über den CLARITY Act entscheidet

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Die XRP Prognose steht diese Woche besonders unter Druck, denn XRP notiert am 26. Juli bei rund 1,09 Dollar und verlor binnen 24 Stunden gut ein Prozent. Im US-Senat liegt seit dem 24. Juli der vollständige Gesetzestext des CLARITY Act vor. Prognosemärkte sehen eine Chance von 72 Prozent, dass noch vor der Sommerpause abgestimmt wird. Für die Abstimmung sind 60 Stimmen nötig, die Republikaner halten nur 52 Sitze. Damit hängt alles an wenigen Demokraten. Kommt die Abstimmung rechtzeitig, oder verschiebt sich der wichtigste Kurstreiber erneut um Monate?

XRP Prognose zwischen Senatsabstimmung und dem Kampf um die Ein-Dollar-Marke

XRP handelt nahe 1,09 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von rund 68 Milliarden Dollar und einem Tagesvolumen von etwa 528 Millionen Dollar. Der Token liegt damit weit unter seinem Hoch von 3,65 Dollar im Juli 2025. Die Unterstützung bei 1,00 Dollar gilt als entscheidend, darunter öffnet sich eine Lücke bis 0,87 Dollar. Nach oben müssen Käufer die Zone zwischen 1,18 und 1,20 Dollar zurückerobern, um den Abwärtstrend des vergangenen Jahres zu brechen.

Der eigentliche Treiber sitzt in Washington. Laut Forbes veröffentlichten Senatoren diese Woche den 600 Seiten starken Entwurf des Digital Asset Market CLARITY Act. Das Gesetz würde die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC klar aufteilen und XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen. Präsident Trump stimmte der Ethikklausel zu, die Amtsträgern eigene Kryptoprojekte untersagt. CoinDesk berichtete, dass diese Klausel im jüngsten Entwurf nur befristet gelten soll, was neue Kritik auslöste.

Der Mehrheitsführer drängt auf eine Abstimmung vor der Pause, die am 7. August beginnt, doch die Chance auf ein fertiges Gesetz im Jahr 2026 liegt bei nur 41 Prozent. Standard Chartered hält 2,80 Dollar für 2026, rund 160 Prozent über dem heutigen Kurs. Diese XRP Prognose setzt allerdings voraus, dass das Gesetz durchkommt. Ein Token mit 68 Milliarden Dollar Bewertung braucht viel frisches Kapital, damit sich der Kurs vervielfacht. Wer schnellere Rechnungen sucht, schaut auf Projekte vor ihrem ersten Börsenkurs.

XRP Prognose trifft auf PepetoSwap und den Handel ohne Gebühren

Während der Senat über Zuständigkeiten streitet, entscheidet sich die Rendite für viele Anleger an einer ganz anderen Stelle. Pepeto verfolgt einen Ansatz, der Händler schützen soll, und stellt dafür zwei Werkzeuge in den Mittelpunkt. PepetoSwap ist ein Marktplatz ohne Handelsgebühren, der die Kosten beim Ein- und Ausstieg vollständig entfernt.

Ergänzt wird der Marktplatz durch einen Risk Scorer, der Smart Contracts auf Fallen prüft, bevor Geld die Wallet verlässt. Zusammen bedeuten beide Werkzeuge, dass ein Händler Positionen ohne Gebühren öffnen und schließen kann, ohne sich um versteckte Vertragsfallen zu sorgen. Genau diese Kombination fordern viele private Marktteilnehmer, seit der Markt für Meme-Coins seine erste große Welle erlebte.

Das Projekt hat mehr als 10 Millionen Dollar im Vorverkauf gesammelt, zu einem Stückpreis von 0,000000188 Dollar, und dieses Kapital traf ein, während der breite Markt tief in der Angstzone lag. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, also derselbe Entwickler, der PEPE mit reiner Begeisterung und 420 Billionen Token über 11 Milliarden Dollar getragen hat, damals ganz ohne Werkzeuge. Die Prüfgesellschaft SolidProof kontrollierte den kompletten Programmcode des Projekts und gab ihn frei, bevor die erste Vorverkaufsstufe überhaupt für Käufer öffnete, was dem Vorverkauf eine geprüfte Grundlage gibt.

Ein erwarteter Start bei Binance gibt jedem Käufer aus dem Vorverkauf einen festen Zeitpunkt, an dem sich die Rechnung entscheidet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die vollständige Produktreihe, fertig für den Starttag, statt Punkte auf einer Roadmap für das nächste Jahr. Die XRP Prognose hängt an einer Abstimmung ohne bestätigtes Datum, während sich der Vorverkauf auf ein Zeitfenster zubewegt, das nicht von Washington abhängt. Nach Angaben der Website füllt sich jede Runde schneller als die vorherige, und den Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenkurs rechnen frühe Wallets bereits durch.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an einen Senatstermin gebunden, der bereits mehrfach verschoben wurde. Vorbereitung schlägt Reaktion, sobald sich der Markt dreht. Während der breite Markt auf eine Abstimmung wartet, füllen sich die Stufen schneller als geplant, und wer jetzt kauft, positioniert sich vor der Eröffnung des Handels. Die mögliche Rendite steckt bereits im Einstiegspreis, und der Börsenstart ist das Ereignis, das darüber entscheidet. Auf eine Abstimmung zu warten, während sich ein Vorverkauf füllt, kostet oft die besten Einstiege eines Zyklus. Das Zeitfenster schließt sich, während Washington weiter zögert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Juli 2026?

XRP verteidigt die Marke von 1,00 Dollar, ein Ausbruch braucht die Zone zwischen 1,18 und 1,20 Dollar. Standard Chartered hält 2,80 Dollar für 2026.

Warum fließt Kapital in Pepeto, während XRP wartet?

Pepeto bietet mit dem erwarteten Start bei Binance einen festen Termin, geprüft von SolidProof. Der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com, wo mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen sind.