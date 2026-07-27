Mit MAI-Cyber-1-Flash hat Microsoft ein KI-Modell vorgestellt, das auf Cybersicherheit spezialisiert und zugleich besonders günstig sein soll. Trainiert wurde die Cybersecurity-KI auch mit Daten von Hacking-Attacken auf Microsoft-Nutzer:innen. Mit eigenen KI-Modellen der MAI-Reihe (Microsoft Artificial Intelligence) will Microsoft die Abhängigkeit von KI-Anbietern wie OpenAI reduzieren. Die MAI-Modelle integriert der Konzern in Produkte wie Powerpoint, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n