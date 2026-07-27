Einem neuen Bericht zufolge ist der Bekanntheitsgrad von PrEP zwar hoch, der Zugang jedoch gering, während die weltweiten Mittel für die HIV-Bekämpfung schrumpfen Grindr engagiert sich verstärkt

Auf der Internationalen AIDS-Konferenz 2026 hat sich Grindr for Equality heute dazu verpflichtet, bis 2028 zehn Millionen LGBTQ+-Personen Zugang zu HIV-Präventionsmaßnahmen zu verschaffen und dabei die Reichweite seiner Plattform zu nutzen, um die weltweiten Bemühungen zur Beendigung von HIV bis 2030 voranzutreiben.

Dieses Engagement basiert auf Closing the Gap, einem neuen Bericht von Grindr for Equality, der sich auf Umfragedaten von Grindr-Nutzern aus zehn Ländern stützt. Die zentrale Erkenntnis ist länderübergreifend einheitlich: Die Menschen wissen zwar über PrEP Bescheid, nutzen es aber nicht. Das Hindernis ist der Zugang, und die Mittel, die zur Beseitigung dieses Hindernisses bereitstanden, schwinden.

"Grindr bringt Menschen zusammen und zwar in einem Ausmaß und in Gemeinschaften, die von traditionellen Gesundheitssystemen nicht wirksam erreicht werden", sagte George Arison, CEO und Chairman von Grindr (NYSE: GRND). "Die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung von HIV verlieren gerade in dem Moment entscheidende Finanzmittel, in dem wir unsere Anstrengungen verstärken sollten, um HIV bis 2030 zu beenden. Grindr verfügt über die Reichweite und die Verantwortung, dazu beizutragen, diese Versorgungslücke zu schließen und wir sind stolz darauf, uns hier engagieren zu können."

Fünfzehn Millionen Menschen nutzen Grindr jeden Monat in 190 Ländern. In vielen dieser Märkte ist Grindr bereits eine der wichtigsten Informationsquellen zum Thema sexuelle Gesundheit. Jeder Nutzer hat nun direkt über die App Zugang zu Informationen über und Verweise auf lokal verfügbare HIV-Präventionsdienste, darunter Tests, PrEP, doxyPEP sowie neue Hilfsmittel, sofern diese klinisch sinnvoll und verfügbar sind. Diese Dienste werden von den lokalen, im jeweiligen Land ansässigen gemeinnützigen Organisationen, Kliniken und Gemeinschaftsorganisationen bereitgestellt, mit denen Grindr for Equality zusammenarbeitet, um genau jene Menschen zu erreichen, die diese Dienste am dringendsten benötigen.

Grindr for Equality hat ein Jahrzehnt damit verbracht, die Infrastruktur für dieses Engagement aufzubauen: Allein im Jahr 2025 wurden mehr als 1.200 In-App-Kampagnen durchgeführt, die 185 zivilgesellschaftliche Organisationen in 71 Ländern und 40 Sprachen umfassten. Seit 2022 wurden über die App mehr als 600.000 HIV-Selbsttests verteilt. Dieses Engagement baut auf dieser Grundlage auf. Wenn jemand nach Angeboten im Bereich der sexuellen Gesundheit sucht, sollte Grindr eine der einfachsten Anlaufstellen sein.

Zu den unterstützenden Organisationen zählen: amfAR, International AIDS Society (IAS), (RED), AVAC, Funders Concerned About AIDS (FCAA), Harm Reduction International, HIV Justice Network, Council for Global Equality, Global Equality Caucus, ViiV Healthcare, Health Access Bridge, Building Healthy Online Communities, U.S. Business Action to End HIV, Center for Black Equity, All Out, Lighthouse Social Enterprise (Vietnam), Red Somos Centro Médico Comunitario Red Somos, Sustained Health Initiatives of the Philippines (SHIP), Anova Health Institute Triangle Project (Südafrika), CenterLink, Apicha Community Health Center, Wanda Alston Foundation, Savannah Pride Center, Bradbury-Sullivan LGBT Community Center, Baltimore Safe Haven, Arkansas Black Gay Men's Forum, OutVote, Union=Fuerza Latinx Institute, The Social Impact Center, Under the Umbrella RGV, PROMO Missouri, LGBT Center Intercultural Collective, Community EsTr(El/La), F&M Global Barometers, Community-Based Research Centre (CBRC), The Public Studio, Equal Asia Foundation, Taiwan Tongzhi (LGBTQ+) Hotline Association, Schweizer Aids-Hilfe (Aids-Hilfe Schweiz), RFSL Ungdom (Queer Youth Sweden), Somos de Colores, COORDINADORA ESTATAL VIH SIDA (CESIDA), Ezintsha, HIV/AIDS Slovakia, Action for AIDS Singapore, CheckPoint Beograd, ARAS Rumänischer Verband gegen AIDS, MozaiQ LGBT Association, GAT Grupo de Ativistas em Tratamentos, DOKTORPREP. PL, Kampagne gegen Homophobie, HIV AND AIDS SUPPORT HOUSE (Philippinen), LoveYourself Inc., Pasos Libres, Diversidades Transmasculinas, IMPULSE Lima, TRANS ORGANIZACIÓN FEMINISTA, Happiest Ones Health Support and Rights Initiative (HOHSRI Nigeria), Heartland Alliance LTD/GTE, Queercity Media and Productions, Body Positive Inc. (Neuseeland), Burnett Foundation Aotearoa, Youth LEAD Mongolia, REFUGIO ORQUÍDEA, TRANSformando Vidas Zacatecas, Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Inspira Cambio, QUÓRUM LGBTI, Amicus DH, Unión Diversa de Jalisco, PILS (Mauritius), Collectif Arc-en-Ciel, Sexual Health Malta, Direktion für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention Malta, LEV8 Malaysia, Luxemburgisches Rotes Kreuz HIV-Beratung, The Others BY (Litauen), galck+ (Kenia), NPO AKTA Tokio, Israel AIDS Task Force, Sexual Health Centre Cork, Gay Health Network Ireland, Pelangi Nusantara, Yayasan Pesona Bumi Pasundan, Mist LGBTQ Foundation, NMP+, SAATHII, Blue Banyan LLP, PrEPARED, Safe Access, Háttér Society, Homo Evolution Antivirus Magazine, s.a.m health Deutsche Aidshilfe, Blue Balls (Georgien), Equality Movement (Georgien), STOP homophobie, Corporación Kimirina, Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), EuroTEST, ARA ART, CESKÁ SPOLECNOST AIDS POMOC, AIDS Solidarity Movement Cyprus, Iskorak, IRCA CASABIERTA, Fundación OAH, Fundación Iñaki Diverso, CORPORACION RED SOMOS, AIDS Concern Hong Kong, Territorio Diverso, Fundación Círculo de Apoyo Positivo, Fundación Todo Mejora, JEVIH, FUNDACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL AHORA, EpiC Cambodia FHI 360, KHANA (Kambodscha), IVOR Foundation, Sergio Arouca National School of Public Health Fiocruz, Banana Club (Botswana), Instituto para el Desarrollo Humano Bolivia, Exaequo ASBL, Aids Hilfe Wien, Melbourne Sexual Health Centre, Fundación Huésped, Derechos Humanos y Diversidad, ECONET Ukraine, Revolution at Renaissance UK, You Are Loved CIC, NUDDSO, Sociedad Wills Wilde.

Über Grindr Inc.

Mit durchschnittlich 15 Millionen aktiven Nutzern pro Monat hat sich Grindr zum "Global Gayborhood in Your Pocket" entwickelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Welt zu schaffen, in der das Leben unserer globalen Gemeinschaft von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit geprägt ist. Grindr ist in 190 Ländern und Territorien verfügbar und ist für seine Nutzer oft die erste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich auszudrücken und die Welt um sich herum zu entdecken. Seit 2015 setzt sich Grindr for Equality in Zusammenarbeit mit Organisationen in allen Regionen der Welt für die Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit von Millionen von LGBTQ+ Menschen ein. Grindr hat Büros in West Hollywood, der Bay Area, Chicago und New York. Die Grindr-App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

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