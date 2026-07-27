Der neben Michael Burry zweite bekannte Big-Short-Investor Steve Eisman beginnt jetzt offenbar ebenfalls, sich über ein Platzen der KI-Blase Gedanken zu machen. Jedenfalls hat Eisman Anteile an einem Tech-Konzern verkauft, die er lange gehalten hatte. Ende Mai 2026 waren sich Michael Burry und Steve Eisman, beides Investoren, die mit Short-Wetten im Vorfeld der Immobilien- und Finanzkrise 2007/08 bekannt geworden sind, beim Thema Nvidia-Aktien noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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