Fallende Ölpreise gaben der Wall Street am Montag zunächst spürbaren Rückenwind. Im Handelsverlauf drückten jedoch Sorgen vor neuer Konkurrenz aus China den Halbleitersektor ins Minus und bremsten den Tech-Markt ab. Während der Dow Jones zulegen konnte, schloss die Nasdaq leicht im roten Bereich.Der Dow Jones schloss am Montag mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 52.210 Punkten. Während der S&P 500 mit einem Hauch von plus 0,02 Prozent bei 7.413 Zählern auf der Stelle trat, gab der Nasdaq Composite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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