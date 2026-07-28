Solana Prognose 2026 SOL fällt auf 73 Dollar nach Abverkauf am Freitag

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Solana fiel am 24. Juli auf 73,53 Dollar und verlor 3,8 Prozent an einem Tag. Der Rückgang traf den gesamten Kryptomarkt, der in 24 Stunden 1,1 Prozent verlor. Die Solana Prognose steht damit wieder an jener Marke, die Anleger seit Wochen genau beobachten. Solana zählt zu den Coins, die auf solche Marktbewegungen am stärksten reagieren. Gleichzeitig bereitet das Netzwerk mit Alpenglow das größte technische Upgrade seit Jahren vor. Zeigt sich hier nur eine kurze Schwäche, oder verpassen Anleger gerade den Moment, über den in einem Jahr alle sprechen?

Solana Prognose zwischen 72 und 80 Dollar während Alpenglow näher rückt

Der Kursrutsch kam nicht aus dem Solana-Netzwerk selbst. Laut Forbes bauten Anleger weltweit Risiko ab, ohne dass es schlechte Nachrichten aus dem Projekt gab. Steigende US-Renditen, ein stärkerer Dollar und die Sorge um das Clarity-Gesetz belasteten den gesamten Sektor. Analysten werteten den Rückgang als reines Positionierungsereignis, weil überfüllte Kaufpositionen aufgelöst wurden.

Charttechnisch bleibt die Lage eng. Laut CoinCodex liegen die nächsten Unterstützungen bei 74,83 und 73,76 Dollar, die stärkste Zone bei 72,00 Dollar. Darüber warten Widerstände bei 77,67 und 80,51 Dollar. Der RSI steht bei rund 48 und zeigt einen Markt ohne Richtung. Analyst Michaël van de Poppe nennt seit Wochen 77 Dollar als Auslöser, weil ein Sprung darüber den Weg Richtung 125 Dollar öffnen könnte.

Fundamental sieht es freundlicher aus. Die Solana-ETFs verwalten mehr als 900 Millionen Dollar, und Alpenglow soll die Bestätigungszeit auf rund 150 Millisekunden drücken, wobei die Aktivierung im Hauptnetz für Oktober geplant ist. Nur ändert das nichts an der Mathematik. Selbst der Sprung auf 125 Dollar wäre von heute aus eine Verdopplung, und bei 43 Milliarden Dollar Bewertung ist mehr kaum darstellbar. Wer echte Vervielfachung sucht, muss dorthin schauen, wo die Bewertung noch klein ist.

Pepeto setzt dort an, wo die Solana Prognose an ihre Grenzen stößt

Genau dort steht Pepeto. Pepeto ist eine Meme-Coin-Börse, die die Energie einer Community in echte Handelswerkzeuge für alle verwandelt. Der Unterschied zu Solana liegt nicht in der Technik, sondern in der Ausgangslage. Ein Projekt im Vorverkauf startet nicht von 43 Milliarden Dollar aus, sondern von fast null, und genau dort entstehen die Zahlen, die ein Depot verändern.

Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Brücke, mit der sich Token zwischen verschiedenen Ketten bewegen lassen. Dazu kommt PepetoSwap, das Tauschgeschäfte ohne Gebühr abwickelt. Beide Produkte greifen ineinander, weil PepetoSwap den Tausch ohne Kosten erledigt und die Brücke das Ergebnis auf die gewünschte Kette bewegt, ohne weitere Gebühren aufzuschlagen. Für Millionen von Meme-Coin-Händlern, die günstigere Wege für ihr Geld suchen, wird die Börse zum täglichen Werkzeug. Ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat das Projekt von Grund auf aufgebaut.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Vertragscode vollständig geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, was für sicherheitsbewusste Anleger ein zentrales Argument bleibt. Der Vorverkauf von Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Einstiegspreis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar. Wer zu diesem Kurs einsteigt, hält jene Token, die diese Börse antreiben, was das schnelle Wachstum erklärt. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token ist groß, doch die wachsende Nachfrage neuer Wallets verringert laufend den Anteil, der tatsächlich handelbar ist.

Der eigentliche Reiz liegt in der erwarteten Binance-Notierung, auf die der Vorverkauf seit Wochen zuläuft. Der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und einem möglichen Handelsstart könnte sehr viel Raum nach oben lassen. Die Adressen, die jetzt kaufen, erwarten, dass eine gebührenfreie Börse mit erfahrenem Team eine Verbreitung erreichen könnte, die den Kurs weit über den Einstiegspreis hebt. Die Zahl der Wallets auf der offiziellen Pepeto-Website steigt jede Woche, und jede davon kauft zu dem Preis, den es nach der Notierung nicht mehr gibt.

Fazit

Die Solana Prognose hat sich nach dem Rückgang auf 73 Dollar nicht verschlechtert, denn Alpenglow rückt näher und die ETF-Gelder bleiben stabil. Solche Fortschritte zählen langfristig, doch die größten Gewinne gingen bisher an jene, die im richtigen Moment handelten. Ein Netzwerk dieser Größe kann eine Verdopplung liefern, während ein früher Einstieg auf ein Vielfaches davon zielen könnte. Der Vorverkauf von Pepeto läuft heute noch, und jeder weitere Tag bringt die erwartete Notierung näher. Sobald sie kommt, verschwindet dieser Einstieg dauerhaft. Wer heute zusieht, wird später erklären müssen, warum er den Preis kannte und nicht genutzt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Marken entscheiden jetzt über den SOL-Kurs?

SOL bewegt sich zwischen 72 und 80 Dollar. Ein Tagesschluss über 77 Dollar öffnet den Weg Richtung 125 Dollar, während ein Bruch unter 72 Dollar die Zone um 63 Dollar freilegt.

Was macht Pepeto anders als Solana?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Brücke mit echtem Nutzen, und im Vorverkauf kamen mehr als 10 Millionen Dollar vor der erwarteten Notierung zusammen. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.