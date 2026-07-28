Ethereum Prognose Juli 2026, ETH bei 1.855 Dollar nach den stärksten ETF-Zuflüssen

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Die Ethereum Prognose steht am 26. Juli 2026 unter Spannung, denn ETH notiert bei rund 1.855 Dollar und ringt seit Tagen um die Marke von 1.900 Dollar. Die amerikanischen Spot-ETFs auf Ethereum verbuchten in der vergangenen Woche die stärksten Zuflüsse aller Krypto-Fonds, während die Bitcoin-Produkte spürbar an Tempo verloren. Gleichzeitig drosselte der größte börsennotierte ETH-Besitzer seine wöchentlichen Käufe, während der Angst-Index bei 27 Punkten verharrt. Damit hängt alles an einer einzigen Frage. Wohin fließt das Kapital, wenn die Fonds kaufen und die Firmen bremsen?

Ethereum Prognose zwischen starken ETF-Zuflüssen und der Hürde bei 1.900 Dollar

Der Ethereum-Kurs pendelt am Wochenende um 1.855 Dollar und bleibt knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 1.900 Dollar. Analysten sehen dort den entscheidenden Widerstand für die kurzfristige Ethereum Prognose. Auf der Kapitalseite fällt das Bild deutlich freundlicher aus, als der Chart vermuten lässt. Die amerikanischen Spot-ETFs auf Ethereum sammelten laut Yahoo Finance in der Woche bis zum 24. Juli 103,9 Millionen Dollar ein und lagen damit vor jedem anderen Krypto-Fonds.

Es war die dritte positive Woche nacheinander. Bei den Bitcoin-Produkten lief die Entwicklung genau umgekehrt, denn deren Zuflüsse schrumpften von 197 über 75,6 auf 33,79 Millionen Dollar. Ihr Handelsvolumen fiel auf rund acht Milliarden Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2025. Dieser Vergleich ist das eigentliche Signal der Woche.

Beim größten Unternehmensbesitzer zeigt sich dagegen Zurückhaltung. BitMine kaufte laut CoinDesk zuletzt nur noch 7.430 ETH und hält nun etwa 5,78 Millionen Token oder 4,8 Prozent des Umlaufs. Wer die Ethereum Prognose nüchtern liest, erkennt trotzdem eine harte Grenze. Ein Netzwerk mit mehr als 220 Milliarden Dollar Bewertung braucht gewaltige Summen, damit sich der Kurs überhaupt verdoppelt. Diese Grenze treibt Anleger dorthin, wo kleine Beträge noch große Wirkung entfalten.

Pepeto und die Cross-Chain-Bridge als Gegenrechnung zur Ethereum Prognose

Genau diese Rechnung führt zu Pepeto. Was bei 220 Milliarden Dollar Bewertung Monate kostet, entscheidet sich im Presale über eine einzige Preisstufe. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und es verbindet eine gebührenfreie Handelsplattform mit einer Cross-Chain-Bridge. Der Preis steht fest, bevor der erste Handelstag beginnt.

Die Cross-Chain-Bridge erlaubt es Haltern, Token ohne weitere Kosten zwischen verschiedenen Ketten zu bewegen. Damit öffnet sie Wege, die den meisten Presale-Token verschlossen bleiben. Ergänzt wird sie durch PepetoSwap, eine Börse, die auf Handelsgebühren vollständig verzichtet. Beide Werkzeuge zielen auf Probleme, die Meme-Coin-Tradern bisher Geld gekostet haben, von hohen Tauschgebühren bis zu blockierten Zugängen zwischen Netzwerken. Der aktuelle Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar und klettert mit jeder neuen Stufe, weshalb heutige Käufer weniger zahlen als jene, die nächste Woche kommen.

Der Presale hat nach Projektangaben mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und jede Preisstufe füllt sich schneller als die vorherige. Tausende Wallets haben sich bereits festgelegt, was darauf hindeutet, dass echtes Kapital lange vor dem erwarteten Binance-Listing in Bewegung ist. Diese Summe kam zusammen, bevor der Token überhaupt eine Börse gesehen hat, und das kann eine Ausgangslage schaffen, die viele Coins nie bekommen.

Für die Sicherheitsfrage gilt ein klarer Punkt. Die Prüfgesellschaft SolidProof hat den gesamten Programmcode des Projekts vollständig auditiert und verifiziert, bevor der Presale überhaupt für die ersten Käufer geöffnet wurde. Wer die Details der einzelnen Stufen und die Anleitungen zu den Werkzeugen nachlesen möchte, findet sie auf der offiziellen Pepeto-Website. Die Verbindung aus Meme-Charakter und funktionierenden Produkten beschreibt einen Weg, den die meisten Presale-Projekte gar nicht erst versuchen.

Fazit

Der Markt zeigt große Halter, die mitten in der Angst Positionen aufbauen, während der Kurs seitwärts läuft. Ein ähnliches Muster bildet sich derzeit rund um Pepeto, wo Kapital lange vor dem Listing zusammenkommt. Ein Netzwerk dieser Größe kann kaum die Vervielfachung liefern, die ein Presale-Einstieg noch offen lässt. DOGE hat aus kleinen Einstiegen einmal lebensverändernde Summen gemacht, ganz ohne eigene Produkte. Mehr Werkzeuge hinter einem Projekt dürften Erträge logischerweise weiter tragen als gar keine. Die Ethereum Prognose bleibt offen, doch wer heute zum aktuellen Stufenpreis einsteigt, sichert die Position, aus der beim Listing überhaupt erst ein Gewinn entstehen kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose Ende Juli 2026 aus?

ETH notiert bei rund 1.855 Dollar und muss die Marke von 1.900 Dollar zurückerobern. BitMine drosselte seine Käufe auf 7.430 ETH und hält rund 4,8 Prozent aller Token.

Was ist Pepeto und warum fällt der Name im Umfeld der Ethereum Prognose?

Pepeto ist ein Presale-Token mit Cross-Chain-Bridge und der gebührenfreien Börse PepetoSwap, geprüft von SolidProof. Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, bevor eine Börse den Token gelistet hat. Jede Stufe steht auf pepetocoin.com, abrufbar unter pepetocoin.com.