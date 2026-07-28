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Die Zcash Prognose steht zwei Tage vor dem wichtigsten Netzwerk-Update des Jahres. ZEC notiert bei rund 484 Dollar und verlor binnen eines Tages knapp vier Prozent, obwohl das Ironwood-Update am 28. Juli aktiviert wird. Dieses Update schließt jene Lücke im Orchard-Pool endgültig, die im Juni einen Kurssturz von mehr als 40 Prozent auslöste. Entwickler nähern sich sogar einem mathematischen Beweis, dass der neue Pool frei von versteckten Fehlern ist. Warum fällt der Kurs, wenn die größte Schwachstelle gerade beseitigt wird?

Zcash Prognose vor dem Ironwood-Hardfork und der Rückkehr des Vertrauens

ZEC notiert am 26. Juli bei rund 484 Dollar und gab binnen eines Tages 3,7 Prozent ab. Auf Wochensicht liegt der Privacy-Token dennoch klar im Plus, nachdem er Anfang Juli noch bei etwa 455 Dollar stand. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund acht Milliarden Dollar.

Laut CoinMarketCap wird das Ironwood-Update am 28. Juli bei Blockhöhe 3.428.143 aktiviert und versiegelt den alten, angreifbaren Orchard-Pool endgültig. Ein sogenannter Turnstile zwingt alle geschützten Coins durch einen Kontrollpunkt, der das echte Angebot prüft und gefälschte ZEC vernichtet. Invezz berichtete zuletzt von steigendem offenem Interesse und einer klaren Verbesserung der technischen Struktur. Parallel arbeitet das Projekt Tachyon an einer formalen Verifikation, die mathematisch belegen soll, dass der neue Pool keine verborgenen Fälschungsrisiken enthält. Belastend wirkt die Regulierung, denn Russland schränkt den Kauf von Privacy-Coins für professionelle Anleger ab September ein.

Charttechnisch verläuft die erste Unterstützung bei rund 485 Dollar, darunter rückt die Zone um 460 Dollar in den Blick. Der Widerstand liegt bei 562 Dollar, und erst ein Tagesschluss über 590 Dollar dreht die Richtung klar nach oben. Die Zcash Prognose bleibt damit bis Dienstag eine Wette auf die saubere Ausführung des Hardforks. Ein Update kann Vertrauen zurückbringen, doch bei acht Milliarden Dollar Bewertung verdoppelt es kein Kapital über Nacht. Wer den Moment sucht, in dem ein Projekt seine Technik schon vor dem Handelsstart absichert, findet ihn an anderer Stelle.

Pepeto prüft jeden Token, wo die Zcash Prognose auf ein Update wartet

Bei der Zcash Prognose dreht sich alles um wiederhergestelltes Vertrauen, und genau darum geht es auch eine Ebene tiefer im Markt. Die meisten Meme-Coin-Vorverkäufe bitten Käufer darum, einem Versprechen zu vertrauen und auf ein Produkt zu warten, das vielleicht nie erscheint. PEPETO hat dieses Modell umgedreht, denn die Werkzeuge sind getestet und erprobt, bevor der Token eine öffentliche Notierung erreicht.

Der Risk Scorer prüft jeden Token, bevor ein Käufer Kapital bindet, sodass Entscheidungen auf Daten beruhen und nicht auf Vermutungen. Die Cross-Chain-Bridge im Herzen des Projekts bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne weitere Gebühren zu verlangen oder langsame Bestätigungen abzuwarten. Die meisten Händler springen sonst zwischen Apps hin und her und prüfen danach mühsam, ob eine neue Notierung überhaupt sicher ist. Hier übernimmt die Bridge die Bewegung und der Risk Scorer die Sicherheitsprüfung.

Der Vorverkauf sicherte sich mehr als 10 Millionen Dollar, während der Fear-and-Greed-Index nahe seinen Tiefstständen lag. Solches Kapital fließt nicht aus Hoffnung, sondern aus Kalkül. Zum Team gehört ein ehemaliger Binance-Experte, der Erfahrung auf Börsenebene einbringt. Jeder einzelne Vertrag wurde vor der Öffnung des Vorverkaufs von SolidProof kontrolliert, und der gesamte Programmcode erhielt vor dem Start eine formale Freigabe. Ein Angebot von 420 Billionen Token verteilt die Basis so breit, dass das Handelszentrum lange nach dem Notierungstag aktiv bleibt.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Stand des Vorverkaufs in Echtzeit. Der Abstand zwischen dem heutigen Preis von 0,000000188 Dollar und dem, was eine erwartete Binance-Notierung bringen könnte, ist der Grund, warum frühe Wallets ihre Positionen jetzt füllen. Wer wartet, bis die Notierung die Geschichte offensichtlich macht, findet das Fenster geschlossen.

Fazit

Die Zcash Prognose zeigt einen echten Erholungspfad für ein Netzwerk, das seine schwächste Stelle repariert. Ein Kurs von 484 Dollar mit regulatorischem Gegenwind stößt jedoch an Grenzen, die ein Vorverkauf nicht kennt. Jeder Zyklus bringt Gewinner hervor, die während der Angst einstiegen. Dieses Muster wiederholt sich gerade bei PEPETO, geführt von einem ehemaligen Binance-Experten und geprüft durch SolidProof. Sobald eine erwartete Binance-Notierung greift, könnte der heutige Vorverkaufspreis zum Boden werden, über dem jeder weitere Cent als Gewinn zählt. Dieses Zeitfenster schließt sich mit jedem Tag.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Zcash Prognose gilt für das Jahr 2026?

ZEC dürfte sich nach dem Ironwood-Update zwischen 562 und 850 Dollar bewegen, sofern die Unterstützung bei 485 Dollar hält.

Was steckt hinter dem Pepeto-Vorverkauf?

Ein ehemaliger Binance-Experte führt das Projekt, der komplette Code wurde von SolidProof auditiert, und die Bridge mit dem Risk Scorer gibt Haltern Werkzeuge vor dem Listing. Der Vorverkauf läuft auf pepetocoin.com, Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.