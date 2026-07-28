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Kaum ein Netzwerk zeigt im Juli 2026 einen so klaren Bruch wie die Solana Prognose. Solana (SOL) notiert bei rund 74 Dollar und hält sich seit Tagen in einer engen Spanne, während das Netzwerk mit Alpenglow vor dem größten Umbau seiner Geschichte steht. Die Bestätigungszeit soll von zwölf Sekunden auf etwa 150 Millisekunden fallen. Gleichzeitig halten die amerikanischen Spot-ETFs rund 904 Millionen Dollar. Technik und Kapital zeigen nach oben, der Kurs bleibt 75 Prozent unter dem Allzeithoch. Löst die Solana Prognose diesen Bruch im dritten Quartal auf, oder zahlt am Ende ein ganz anderer Markt die höhere Rendite aus?

Solana Prognose zwischen Alpenglow, ETF-Kapital und einer Spanne unter 80 Dollar

Die Solana Prognose für Juli 2026 beginnt bei einem Kurs, der sich seit Wochen kaum vom Fleck bewegt. SOL handelt bei etwa 74 Dollar und kommt auf rund 43 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. In den vergangenen sieben Tagen pendelte der Kurs zwischen 73,59 und 78,76 Dollar. Der Bereich um 80 Dollar wirkte dabei erneut als Deckel, an dem Käufer scheiterten. Über zwölf Monate verlor der Token laut BeInCrypto rund 61 Prozent an Wert. Das tägliche Handelsvolumen lag zuletzt bei rund 1,5 Milliarden Dollar. Damit bleibt die Solana Prognose an eine Spanne gebunden, die seit dem Juni-Tief hält.

Der technische Fahrplan erzählt eine andere Geschichte. Solana öffnete die Registrierung für Validatoren, die am Alpenglow-Upgrade teilnehmen wollen, und verlangt dafür neue kryptografische Schlüssel. Das Upgrade soll die endgültige Bestätigung eines Blocks von rund zwölf Sekunden auf etwa 150 Millisekunden verkürzen. Die Einführung läuft in Stufen zwischen August und Oktober 2026, ein festes Datum nennt das Team nicht. Auf der Kapitalseite verwalten die amerikanischen Solana-ETFs laut The Block rund 904 Millionen Dollar. Zusammen mit den Hyperliquid-Produkten stehen sie für fast 80 Prozent des Fondsvolumens außerhalb von Bitcoin und Ethereum. Für die Solana Prognose ist das ein Zeichen echter institutioneller Nachfrage.

Trotzdem bleibt bei der Solana Prognose eine unbequeme Rechnung stehen. Das ETF-Vermögen entspricht rund zwei Prozent der Marktkapitalisierung, während Bitcoin bei fast neun Prozent liegt. Selbst ein erfolgreicher Alpenglow-Start müsste bei 43 Milliarden Dollar Bewertung erst Milliarden an frischem Kapital anziehen, um den Kurs deutlich zu bewegen. Schnelligkeit allein erzeugt keine Vervielfachung. Anleger, die auf diese Größenordnung schauen, stellen deshalb eine andere Frage. Welches Projekt bietet die Werkzeuge eines echten Netzwerks und gleichzeitig einen Einstieg, bei dem der Abstand zum Marktpreis noch nicht verschwunden ist?

Pepeto verbindet Risk Scorer, Bridge und eine gebührenfreie Handelsplattform

Ein Projekt erfüllt beide Bedingungen bereits, während Solana noch auf sein Upgrade wartet. Der Risk Scorer von Pepeto bewertet die Sicherheit eines Tokens, bevor überhaupt jemand Geld hineingibt. Damit erhalten Käufer eine Prüfebene, die den meisten Presale-Teilnehmern sonst fehlt. Pepeto entwickelt daneben eine gebührenfreie Handelsplattform namens PepetoSwap, über die Käufer und Verkäufer Werte ohne eine einzige Gebühr bewegen.

Eine eigene Cross-Chain-Bridge erlaubt Haltern, Coins zwischen verschiedenen Blockchains zu verschieben, ohne die Gebühren zu zahlen, die andere Brücken verlangen. Der Handelsplatz selbst berechnet pro Trade nichts, und das bei einem Vorrat von 420 Billionen Token. Die Verbindung aus Brücke und Risk Scorer in einem einzigen Projekt gibt Käufern Werkzeuge, die gleichzeitig Kosten senken und Risiko verringern. Wer Werte häufig zwischen Netzwerken bewegt, spart damit bei jedem einzelnen Transfer Kosten. Das macht Pepeto deutlich nützlicher als Meme-Coins, die allein von Aufmerksamkeit leben.

Der Plan hinter Pepeto unterscheidet das Projekt von Token, die bei einem lustigen Namen anfangen und dort auch wieder aufhören. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team, und diese Erfahrung im Betrieb einer der größten Handelsplattformen der Branche gibt dem Projekt ein Gewicht, das andere Presales nicht mitbringen. Der Presale sicherte sich mehr als 10 Millionen Dollar, und der Einstiegskurs liegt unverändert bei 0,000000188 Dollar.

Sämtliche Verträge wurden von SolidProof kontrolliert, und jede eingezahlte Summe lässt sich auf der Blockchain nachverfolgen, was diese Prüfung vor dem Presale-Start zu einem zentralen Baustein des Projekts macht. Auf der offiziellen Pepeto-Website steigen weiter neue Wallets in einen Presale ein, der seine Nachfrage in der schwierigsten Angstphase des Jahres bewiesen hat. Wer heute nach einer belastbaren Solana Prognose sucht, stößt deshalb auf Einstiege, die nicht von einem einzigen Chart abhängen.

Fazit

Die Solana Prognose hängt an einem Upgrade, das erst zwischen August und Oktober kommt. Selbst wenn Alpenglow liefert, bleibt bei 43 Milliarden Dollar Bewertung wenig Raum für eine Vervielfachung. Pepeto steht auf der anderen Seite dieser Rechnung, weil der Sprung vom Presale-Kurs zum ersten Handelspreis in einem Zug erfolgen kann. Eine Brücke, ein Risk Scorer und eine gebührenfreie Plattform bilden die Substanz hinter dem Namen. Während die Solana Prognose auf ein Datum wartet, schrumpft mit jeder Presale-Phase der Vorteil des frühen Einstiegs. Ein Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing hält jenen Abstand fest, aus dem die Rendite entstehen kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für Juli 2026 aus?

SOL handelt bei rund 74 Dollar, pendelte in sieben Tagen zwischen 73,59 und 78,76 Dollar und scheitert weiter am Bereich um 80 Dollar. Das Alpenglow-Upgrade läuft in Stufen zwischen August und Oktober 2026 und soll die Bestätigungszeit auf etwa 150 Millisekunden senken.

Welche Werkzeuge bietet Pepeto?

Pepeto bietet die gebührenfreie Handelsplattform PepetoSwap, eine Cross-Chain-Bridge für Transfers zwischen Blockchains und einen Risk Scorer, der Token vor dem Kauf bewertet. SolidProof prüfte alle Verträge des Projekts. Alle Details zum Presale stehen auf pepetocoin.com.