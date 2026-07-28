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WKN: 850471 | ISIN: US0970231058 | Ticker-Symbol: BCO
Tradegate
27.07.26 | 21:23
187,28 Euro
+0,59 % +1,10
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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S&P 500
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BOEING COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BOEING COMPANY 5-Tage-Chart
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0,0000,00027.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN TOWER
AMERICAN TOWER CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN TOWER CORPORATION146,05-0,38 %
BARCLAYS PLC6,209+0,73 %
BOEING COMPANY187,28+0,59 %
COCA-COLA COMPANY73,900,00 %
FORD MOTOR COMPANY12,675-0,47 %
INVESCO LIMITED26,200-1,09 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA93,50+1,34 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG45,315+1,21 %
PAYPAL HOLDINGS INC49,250+0,02 %
PFIZER INC21,720+0,12 %
SIKA AG173,90+3,76 %
TEAMVIEWER SE5,875+4,72 %
TRANSUNION66,50-2,21 %
UNILEVER PLC54,12+0,95 %
VISA INC318,90+0,08 %
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