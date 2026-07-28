Die USA setzen ihre militärischen Angriffe auf den Iran nach Angaben von Präsident Trump zunächst aus. Hintergrund seien laufende Gespräche mit Teheran, denen man noch eine Chance geben wolle. Im Gespräch mit der Website "Axios" sagte Trump: "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran".Gleichzeitig machte er deutlich, dass ein Abbruch der Verhandlungen neue Militärschläge nach sich ziehen könnte. "Wir werden wieder sehr starke militärische Gewalt anwenden."Wie Trump weiter erklärte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär