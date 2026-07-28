Im ersten Programm mit manuellen Schneckenbohrungen wird in geringer Tiefe eine Rutilmineralisierung unmittelbar neben dem NGX-Graphitprojekt Malingunde in Malawi durchörtert

- Im Zuge der Explorationsarbeiten in den regionalen Konzessionen wurden im Prospektionsgebiet Msinja in weniger als 2 km Entfernung vom Projekt Malingunde in geringer Tiefe hochgradige Rutilvorkommen entdeckt.

- Hier die ersten Ergebnisse der manuellen Schneckenbohrungen:

- 6 Meter (m) mit 0,65 % Rutil ab Oberflächenniveau, einschließlich 2 m mit 1,00 % Rutil

- 7 m mit 0,91 % Rutil ab Oberflächenniveau, einschließlich 2 m mit 0,97 % Rutil

- 7 m mit 0,77 % Rutil ab Oberflächenniveau, einschließlich 3 m mit 0,89 % Rutil

- In 16 von 19 Bohrlöchern im Projekt Msinja wurden bereits ab Oberflächenniveau Mineralisierungen durchörtert; bei den meisten ist diese Mineralisierung in der Tiefe offen.

- NGX wird nun die Ergebnisse auswerten, um die zukünftigen Explorationsaktivitäten im Projekt Msinja zu planen. Unter anderem besteht hier die Möglichkeit, Msinja in das unternehmenseigene Projekt Malingunde zu integrieren.

Abbildung 1: Karte des Projekts Msinja; die wichtigsten Durchschneidungen sind hervorgehoben

28. Juli 2026 / IRW-Press / NGX Limited (NGX oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seines ersten Explorationsprogramms in den regionalen Projekten Msinja und Lifidzi bekannt zu geben. Die Schneckenbohrungen vor Ort wurden mittels Handbohrer durchgeführt. Im Rahmen des Programms wurden im Bereich der Konzessionsgebiete mehrere Zonen mit hochgradiger Mineralisierung aufgefunden.

Das Unternehmen wertet die Ergebnisse nun aus, um die zukünftigen Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Projekt Msinja zu planen. Unter anderem besteht hier die Möglichkeit, Msinja in das unternehmenseigene Projekt Malingunde zu integrieren. Außerdem wird das Unternehmen prüfen, welche Optionen im Hinblick auf die Maximierung des Aktionärswerts mit dem strategischen Besitz des Projekts Lifidzi bestehen.

Executive Director Peter Fox meint zu den Ergebnissen:

"Diese Ergebnisse sind äußerst vielversprechend und bieten NGX aus strategischer Sicht wertvolle Handlungsoptionen. Wir sind von den langfristigen Fundamentaldaten von Naturgraphit im Rahmen der Energiewende nach wie vor fest überzeugt; diese positiven Ergebnisse in Bezug auf Rutil in einem eher schwachen Marktumfeld verleihen der Qualität unseres breiter aufgestellten Explorationsportfolios allerdings zusätzlich Gewicht."

PROGRAMMÜBERBLICK

Ursprünglich verfolgte NGX mit seinem Explorationsprogramm mit Schneckenbohrungen in den regionalen Konzessionen in Malawi das Ziel, die bekannte hochgradige Titanmineralisierung in den regionalen Projekten Msinja und Lifidzi genauer zu erkunden.

Die ersten Arbeiten wurden vom Vorbesitzer Sovereign Metals Limited durchgeführt, der das Vorkommen einer hochgradigen Titanmineralisierung bestätigte[1] und auf dessen potenzielle Förderung als Nebenprodukt im Betrieb hinwies.

NGX brachte erfolgreich 61 Bohrungen nach dem Schneckenbohrverfahren nieder, 19 bei Msinja und 42 bei Lifidzi. Im Projekt Msinja haben die Ergebnisse des Programms Vorkommen von hochgradigem Rutil bestätigt. Im Projekt Lifidzi blieben die Ergebnisse hingegen hinter den Erwartungen zurück; hier wurde nur eine begrenzte Mineralisierung vorgefunden.

Abbildungen 2 & 3: Das NGX-Team in Malawi mit dem Handbohrer und beim Protokollieren der Proben in der Konzession Msinja.

CHANCEN AUF REGIONALER EBENE

Das NGX-Graphitprojekt Malingunde, in dem noch nicht mit der Erschließung begonnen wurde, befindet sich in rund 2 km Entfernung von der Explorationskonzession Msinja. Die technische Planung bei Malingunde hat bereits begonnen und das Augenmerk ist auf eine Erschließungsvariante gerichtet, bei der hochgradiges und hochreines Graphitkonzentrat kostengünstig gefördert werden kann. Durch die räumliche Nähe der Rutilmineralisierung bei Msinja bietet sich die Möglichkeit, Rutil als Nebenprodukt in einen zukünftigen Betrieb bei Malingunde miteinzubeziehen. Für eine solche Miteinbeziehung müssten zunächst weitere Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und eine wirtschaftliche Bewertung erfolgen, und aus diesen Ergebnissen lassen sich noch keine Produktionsziele oder wirtschaftlichen Prognosen ableiten.

Abbildung 4: Regionale Karte mit dem Projekt Msinja und dessen räumliche Nähe zum Projekt Malingunde

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Fox

Executive Director

Tel: +61 8 9322 6322

Sam Cordin

Executive

Tel: +61 422 799 087

Erklärung einer kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Angaben, die von Herrn Sam Moyle, einer kompetenten Person und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), zusammengestellt wurden. Herr Moyle ist Explorationsleiter bei NGX Limited und hält Stammaktien sowie nicht börsennotierte Optionen an NGX Limited. Herr Moyle verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als "kompetente Person" im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Moyle erklärt sich mit der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Angaben in den Bericht in der Form und im Zusammenhang, in denen sie enthalten sind, einverstanden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen zu den Plänen im Zusammenhang mit dem Projekt von NGX sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne des Unternehmens zur Entwicklung der Projekte wie derzeit erwartet verlaufen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Mitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde vom Executive Director des Unternehmens, Herrn Peter Fox, zur Veröffentlichung freigegeben.

Link zur englischen Originalmeldung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03114766-6A1335710&v=undefined

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Sovereign Metals Limited (ASX:SVM): ASX-Mitteilung mit dem Titel "High-Grade, Broad & Widespread Rutile Potential Demonstrated in Malawi" (am 24. Januar 2019 veröffentlicht)

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85267Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85267&tr=1



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