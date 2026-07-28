Lange Zeit galt in der Planetenforschung eine scheinbar unumstößliche Gewissheit über den kleinsten Planeten unseres Sonnensystems. Eine clevere neue Analyse alter Messdaten wirft diese Annahme nun über den Haufen. Bislang nahm die Wissenschaft an, dass der sonnennächste Planet aufgrund seines extrem schwachen Magnetfelds im Gegensatz zur Erde keine stabilen Strahlungsgürtel ausbilden kann. Wie in einer im Wissenschaftsmagazin Nature Astronomy veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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