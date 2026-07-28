Apple steht vor einem ungewöhnlich wichtigen Quartalstermin. Am 30. Juli 2026 legt der iPhone-Konzern nach US-Börsenschluss seine Zahlen vor. Nach dem Capex-Schock bei Alphabet fragen sich viele Anleger, ob auch Apple vor einem ähnlichen Problem steht. Die Antwort: eher nein. Bei Apple liegt das Risiko an anderer Stelle.• Apple meldet am 30. Juli die nächsten Quartalszahlen.• Tim Cook führt seinen letzten Earnings Call als CEO.• Nicht Capex, sondern steigende Speicherchip-Kosten sind der zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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