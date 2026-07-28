Die jüngste Entwicklung im Nahen Osten hat dazu geführt, dass die Ölpreise wieder deutlich gesunken sind. Dies hat sich beispielsweise wieder direkt in steigenden Kursen bei Airline-Aktien widergespiegelt. Allerdings bisher weniger bei den Aktien aus dem Edelmetallsektor, dessen Firmen deutlich davon profitieren. Denn natürlich wäre es für Gold- und Silberproduzenten sehr gut, sollten die Ölpreise sich wieder nachhaltig verbilligen. Schließlich sind Energiekosten ein großer Aufwandsposten bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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