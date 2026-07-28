Die AMD-Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck geraten und hat innerhalb kurzer Zeit rund -18% an Wert verloren. Mit dem Rückfall unter die Marke von 500 US$ hat sich das charttechnische Bild eingetrübt. Nun richtet sich der Blick auf die Frage, ob die aktuelle Schwäche lediglich eine gesunde Korrektur darstellt oder ob sich die Abwärtsbewegung weiter ausdehnt. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt entscheidend sind und welche Signale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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